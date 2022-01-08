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廚餘變黑金！台南民眾大排長龍 回收物兌換5倍培養土

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市環保局今天舉辦「黑金5倍大放送」，提供城西廚餘高速發酵廠產製的堆肥讓民眾以資源回收物兌換，一早藏金閣廣場就有民眾大排長龍，提著一袋袋的回收物要來換培養土。記者鄭維真／攝影
台南市環保局今天舉辦「黑金5倍大放送」，提供城西廚餘高速發酵廠產製的堆肥讓民眾以資源回收物兌換，一早藏金閣廣場就有民眾大排長龍，提著一袋袋的回收物要來換培養土。記者鄭維真／攝影

台南市環保局今天舉辦「黑金5倍大放送」，提供城西廚餘高速發酵廠產製的堆肥讓民眾以資源回收物兌換，一早藏金閣廣場就有許多民眾提著一袋袋的回收物大排長龍，2100包的2公斤裝廚餘堆肥培養土不到2小時就兌換完畢。環保局表示，廚餘轉化為有機堆肥是循環經濟的最佳體現，種出的果實碩大甜美，2、3月還有兌換1倍培養土的活動。

南市環保局長謝世傑指出，傳統製作廚餘堆肥60天才能完成，廚餘高速發酵廠10天即大功告成，一年約產出720公噸堆肥，環保局曾將廚餘堆肥提供給城西發展協會種植西瓜，產出的西瓜果實碩大、甜美，嘗過的人都對其口感、甜度大為稱許。

城西發展協會理事長陳國忠說，社區公園花草植栽幾乎都用環保局的堆肥，土壤改善、植物生長良好，更重要的是又省錢，還可以種出香甜大西瓜。

今天黑金大放送活動不僅有5倍兌換培養土，手機、乾電池、電風扇等兌換加碼為10倍送，3支手機更可換30包。未在今天完成領取培養土且持有兌換券者，1月11日起至2月11日前的上班時間，都可到藏金閣或環保局23個區清潔隊憑券領取，為避免撲空建議先電話詢問。2月12日為藏金閣拍賣日，當天上午也可前去領取。另外，2月25日及3月25日，23個清潔隊也會同步舉辦黑金大放送活動。

環保局表示，台南市農民、非營利團體、社區、里、機關學校等若需要大量、散裝的培養土，可以函文提出申請，通過後即可自行至指定地點載運。

台南市環保局今天舉辦「黑金5倍大放送」，提供城西廚餘高速發酵廠產製的堆肥讓民眾以資源回收物兌換，一早藏金閣廣場就有民眾大排長龍，提著一袋袋的回收物要來換培養土。記者鄭維真／攝影
台南市環保局今天舉辦「黑金5倍大放送」，提供城西廚餘高速發酵廠產製的堆肥讓民眾以資源回收物兌換，一早藏金閣廣場就有民眾大排長龍，提著一袋袋的回收物要來換培養土。記者鄭維真／攝影
台南市環保局今天舉辦「黑金5倍大放送」，提供城西廚餘高速發酵廠產製的堆肥讓民眾以資源回收物兌換，一早藏金閣廣場就有民眾大排長龍，提著一袋袋的回收物要來換培養土。記者鄭維真／攝影
台南市環保局今天舉辦「黑金5倍大放送」，提供城西廚餘高速發酵廠產製的堆肥讓民眾以資源回收物兌換，一早藏金閣廣場就有民眾大排長龍，提著一袋袋的回收物要來換培養土。記者鄭維真／攝影
台南市環保局今天舉辦「黑金5倍大放送」，提供城西廚餘高速發酵廠產製的堆肥讓民眾以資源回收物兌換，一早藏金閣廣場就有民眾大排長龍，提著一袋袋的回收物要來換培養土。記者鄭維真／攝影
台南市環保局今天舉辦「黑金5倍大放送」，提供城西廚餘高速發酵廠產製的堆肥讓民眾以資源回收物兌換，一早藏金閣廣場就有民眾大排長龍，提著一袋袋的回收物要來換培養土。記者鄭維真／攝影

廚餘 西瓜 台南

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