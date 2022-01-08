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財神爺的金庫讓你帶著走 金氏世界紀錄金爐一卡通問市

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣北港武德宮財神廟和一卡通公司合作，以曾獲金氏世界紀錄的金爐為造型，在春節前推出立體式「天庫一卡通」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港武德宮財神廟和一卡通公司合作，以曾獲金氏世界紀錄的金爐為造型，在春節前推出立體式「天庫一卡通」。記者蔡維斌／攝影

國內財神祖廟的雲林縣北港武德宮與一卡通票證公司合作，首次發行立體式的一卡通，以獲金氏世界紀錄的武德宮金爐為造型，推出最新版的「天庫一卡通」，一卡通票證公司董事長李懷仁今天出席發表會，他祝福民眾持這項一卡通，能直通天界的「央行天庫」，財福滿庫。

這項獨特的天庫造型一卡通合作，發行量已突破8萬，居一卡通全台合作廟宇之冠，透過高便利性的電子支付，讓傳統信仰與生活緊密連結。

武德宮主委林安樂表示，武德宮多年來透過文創、科技推廣傳統信仰，一卡通的通路多元，適用於各種消費，2016年起便與一卡通合作陸續發行多款電子儲值卡；包括穿戴式的一卡通念珠，今年首次發行立體的「天庫造型一卡通」，首發限量5000個，特選在新春過年前問世，為民眾添財添福。

林安樂說，武德宮的金爐曾獲金氏世界紀錄，是全世界最大的金爐，因掌管天下財，故又稱為天庫，意為天界的總庫。天庫是以早期農村的糧倉「穀亭畚」為造型，寓有豐收之意。

一卡通公司指出，這次將電子支付與天庫結合，首度發行立體一卡通，精緻小巧，無須充電即可使用，可當作鑰匙圈掛或包包飾品，攜帶方便，可使用在記名綁定、查詢交易，連結一卡通MONEY帳戶（原LINE Pay Money）還可啟動自動儲值服務，讓消費金流更清晰，無論是自用或送禮皆適用。

雲林縣北港武德宮財神廟和一卡通公司合作，以曾獲金氏世界紀錄的金爐為造型，在春節前推出立體式「天庫一卡通」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港武德宮財神廟和一卡通公司合作，以曾獲金氏世界紀錄的金爐為造型，在春節前推出立體式「天庫一卡通」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港武德宮財神廟和一卡通公司合作，以曾獲金氏世界紀錄的金爐為造型，在春節前推出立體式「天庫一卡通」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港武德宮財神廟和一卡通公司合作，以曾獲金氏世界紀錄的金爐為造型，在春節前推出立體式「天庫一卡通」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港武德宮財神廟和一卡通公司合作，以曾獲金氏世界紀錄的金爐為造型，在春節前推出立體式「天庫一卡通」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港武德宮財神廟和一卡通公司合作，以曾獲金氏世界紀錄的金爐為造型，在春節前推出立體式「天庫一卡通」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港武德宮財神廟和一卡通公司合作，以曾獲金氏世界紀錄的金爐為造型，在春節前推出立體式「天庫一卡通」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港武德宮財神廟和一卡通公司合作，以曾獲金氏世界紀錄的金爐為造型，在春節前推出立體式「天庫一卡通」。記者蔡維斌／攝影

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