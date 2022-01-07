扶輪社捐醫療巡迴車 協助照護偏鄉

國際扶輪基金會今天下午捐贈1輛造價330萬元醫療巡迴車給嘉義基督教醫院，車內配置超音波、五官鏡及心電圖儀等設備並搭載遠距診療系統，嘉基醫院將運用於大嘉義地區偏鄉診療及居家醫療服務。

此次捐贈由桃園景福扶輪社主辦，偕同台北景福社、台中中科社及桃園福德社共同捐贈，這輛醫療巡迴車及相關設備造價約330萬元，將加入嘉基山區醫療行列，前往阿里山南側三個原鄉部落進行巡迴醫療，另搭載「遠距診療系統」，醫師在山下也能進行專科門診及會診。

嘉基部落健康中心主任安欣瑜指出，車上配置的五官鏡除了一般觀察鏡、耳鏡及皮膚鏡之外，另外配置了眼科專用的眼底攝影機及裂隙燈鏡頭，對於青光眼、白內障等眼疾診療助益良多，是該車遠距診療服務的一大特色。

社區健康部主任黃秀珍說，由於看一次病往往得花上半天，許多偏鄉居民習慣忍耐，甚至小病拖成大病，透過醫療巡迴車提供的遠距診療，就是希望「以網路取代馬路」，彌補偏鄉就醫困境。

國際扶輪地區總監吳淑華表示，盼透過國際扶輪全球獎助金的支持，提供偏鄉居民更便利的醫療照護。

嘉義基督教醫院院長姚維仁表示，從60多年前創院院長戴德森醫師拎著藥箱踏上巡迴醫療之路開始，匯聚各界人士的努力與愛心，才能持續提供連續性的完整照護，未來會帶著這份祝福，繼續實踐偏鄉醫療照護的使命。