台南山上水道滿100周年 爭取文化部以國家級規格慶祝

立委郭國文今天邀請文化部長李永得南下，在台南市長黃偉哲等人陪同下訪視國定古蹎台南山上水道博物館，李永得參觀水道淨水池區和博物館區後，對百年水道工藝非常驚艷，稱許台南市政府將水道博物館的屋舍、設備和花草景觀，維護的非常良善，允諾支持百歲慶典及煙囪修復計畫，將台南水道的美麗和豐富內涵更廣為人知。

1922年興建完工的「台南水道」，2022年正好適逢百周年，為現今台灣大型水道設施中保存最完整之地區，台南水道具有國定古蹟身分，立委郭國文和市長黃偉哲爭取中央協助以國家級規模舉辦台南水道百年慶紀念活動。

郭國文表示，國定古蹟不應該只是地方事務，中央更應協力來規劃，近年來透過田野調查、訪談紀錄等方式將失去的歷史拼織回來，透過百周年慶也可帶領民眾「飲水思源」，喚起永續的環保理念，同時構築出醫療衛生、歷史人文等不同面向的議題軸線。

水道博物館百年修復計畫中，第一期為「淨水池修復工程」，第二期為「水源區修復工程」，目前已進入第三期。郭國文認為第三期計畫中應重現過去工業遺址的原始樣貌，該建築物最初的意義其實是「水源」，為了讓淨水流程經過二抽三放，由高處往低處送，需要透過煙囪來達到「火力發電」的運作，不過當時的煙囪現在僅剩下底座，他認為應於第三期計畫中納入煙囪之再造。希望文化部支持修復計畫。

市府表示，原台南水道自1912年（大正元年）始建、迄1922年（大正11年）完工，由濱野彌四郎和八田與一先後合力興建，濱野彌四郎被譽為「台灣水道之父」，在台23年完成130多處現代化水道建設。自來水公司2014年9月，無償捐贈「原台南水道」建物設施給台南市政府，土地面積達56公頃多，是我國範圍最廣的國定古蹟。