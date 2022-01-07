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台南市110年第4季房地產買賣增長 市場穩定

中央社 / 台南7日電

台南房地產水漲船高，台南市政府今晚公布台南市民國110年第4季不動產交易統計，土地買賣移轉1萬7772筆，建物買賣移轉6664棟，較109年同期分別增長9.39%及7.81%。

台南市政府地政局今晚發布新聞稿指出，台南房地產交易熱絡，110年第4季土地移轉1萬7772筆，較同年第3季增加2538筆，增幅16.66%，較109年第4季1萬6247筆，增長9.39%。

台南市第4季建物買賣移轉6664棟，較同年第3季增加24棟，增幅0.36%，但較109年第4季6181棟，增長7.81%。另110年第4季建物第一次移轉2503棟，較同年第3季減少496棟，但和109第4季相比，增加623棟，增幅33.14%，整體交易量呈現上漲。

台南市政府地政局長陳淑美表示，台南市110年第4季各行政區房屋交易量前5名，依序是永康區950棟，安南區948棟，東區624棟，安平區600棟，北區467棟。

永康區鄰近東區及南科，又有成熟商圈，區域內還有多個開發完成的重劃區，包括大橋區段徵收區及新設鹽行國中暨附近地區區段徵收區、永康物流及轉運專區市地重劃區等，使永康區3年來連續12季穩居台南交易量第一名。

安南區的九份子、總安、布袋嘴、鎮安等市地重劃區，受惠於公共設施完善，生活機能便捷，也成為交易熱門區域。

台南市110年第4季各行政區土地交易量前3名，依序是安南區2646筆、永康區1592筆、東區1342筆。整體而言，台南市不動產交易市場仍屬穩定。

台南 東區 重劃區

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