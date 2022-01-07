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7連霸台南市議員洪玉鳳因案解職 唐碧娥將遞補

中央社 / 台南7日電

7連霸國民黨台南市議員洪玉鳳詐領助理費案判刑確定，去年12月15日被解除市議員資格及職權，民進黨籍唐碧娥將於10日遞補就職。

台南市議會今天證實，台南第8選區（北區、中西區）議員洪玉鳳詐領助理費案，最高法院已駁回上訴，全案定讞，行政院已行文確認，解除洪玉鳳議員資格及職權，依法由得票數最高落選人唐碧娥遞補，議會10日舉行遞補就職典禮。

台南地檢署2019年3月查獲洪玉鳳擔任台南縣市合併後第1屆、第2屆及第3屆市議員期間，以人頭擔任助理或以少報多，向台南市議會詐領議員助理補助費等款項共新台幣1134萬餘元，南檢認定洪玉鳳與夫婿郭勝煌涉犯貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物、偽造文書等罪嫌，偵結起訴。

台南地方法院審酌洪玉鳳夫妻自白且繳回犯罪所得，雖犯行橫跨3屆，仍以同一不實申報並挪用補助費用同一犯行論處，且考量2人年齡及身體狀況，各判刑2年，褫奪公權5年，緩刑5年，並繳交公庫100萬元。

洪玉鳳自認「沒擺到個人口袋」，上訴二審。台灣高等法院台南分院去年4月改判，洪玉鳳夫婦各判刑1年10個月，褫奪公權5年，緩刑5年。

洪玉鳳是資深台南市議員，在省轄市時期連任4屆議員，台南縣市合併後又連任3屆議員，是國民黨在台南重量級人物，基層實力雄厚；郭勝煌也曾長期在台南市議會服務，已退休多年。

台南 縣市合併 國民黨

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