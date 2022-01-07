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台南眷村年貨大街13日開跑 將設試吃專區並有隔板
一年一度的台南眷村年貨大街將在本月13日於台南市立棒球場旁棒球大道登場，今年活動為期5天，有近百攤眷村美味老店齊聚，因應疫情，現場將設置試吃專區，並有隔板，希望讓大家安心採買年貨。
議員林美燕表示，台南被稱為美食文化之都，道地的眷村美食更增添台南風味，其中水交社的文化與美食更是台南眷村代表之一。過去隨著水交社眷村的拆遷，許多道地美食四處遷移，為了重現眷村美食特色與結合水交社文化園區，每年都會特別與原眷村年貨大街主辦單位包含新生里辦公室、南瀛眷村文化館及各眷村齊聚，讓民眾體驗到眷村年節氛圍。
主辦單位南區新生里長王安國說，配合中央規定，現場會使用隔板，設置試吃專區，提醒民眾外出一定要戴口罩。
南瀛眷村文化館理事長金冠宏指出，今年活動從1月13日到17日，每天上午9時至下午9時，眷村美食、農產品、年菜、伴手禮、乾貨、節慶用品應有盡有，是採購年貨的最佳選擇，同時也免費提供公益團體義賣攤位，希望讓大家都能感受到年節的溫馨氣氛。
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