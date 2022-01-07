訪台南山上花園水道博物館 李永得允配合相關計畫

民進黨籍立委郭國文今天下午邀請文化部長李永得參訪台南山上花園水道博物館，期許中央協力規劃水道博物館興建百週年慶及修復計畫，李永得也應允配合。

郭國文今天發布新聞稿指出，台灣自來水建設起於日治時期，台南市山上區的台南山上花園水道博物是現今台灣大型水道設施中保存最完整的地區，也是國定古蹟，今年滿百週年。

郭國文表示，台南山上花園水道博物館雖屬台南市政府管理，但國定古蹟不應只是地方事務，中央更應協力規劃，透過百週年慶帶領民眾「飲水思源」，喚起永續環保理念，構築醫療衛生、歷史人文等不同面向的議題軸線。

郭國文說，水道博物館百年修復計畫中，第1期為「淨水池修復工程」，第2期為「水源區修復工程」，目前已進入第3期；第3期計畫應重現過去工業遺址原始樣貌，只是當年「火力發電」的煙囪只剩底座，第3期計畫應納入煙囪再造，也希望文化部支持。

另外，郭國文建議邀請威廉．巴爾頓、濱野彌四郎、八田與一的後代、代表及過去員工家屬等水道博物館相關人員，共同慶祝水道博物館百週年慶。

郭國文表示，李永得參訪後，肯定水道博物館文化資產的重要性，答應全力配合台南市政府提案。