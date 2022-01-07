染髮與父爭吵逃家7天 倔強父女幸賴警方相助再團圓

雲林縣大埤鄉正值青春年華的陳姓少女，染了一頭棕色頭髮，被個性保守的父親罵臭頭，個性倔強的父女發生嚴重爭執，互不讓步，父一怒要將她趕出家門，沒想到陳女真的負氣離家，父親愛女心切，且礙於面子，偷偷找了多天一直未報案，直到女兒7天杳無音訊，驚覺事情不妙趕緊報案，警方科技尋人，一天就在台中找到她，父女團圓。

原以為女兒只是賭氣外出，在家苦等兩天，卻未見愛女返家，撥打手機也無回應，詢問所有親友也無從得知下落，陳父礙於面子又不敢報警協尋，一天一天過去，依然沒有愛女消息，尤其年關已屆，深怕女兒出意外，白天憂心夜裡惡夢，完全沒辦法之下，在女兒離家第7天才向怡美派出所報案求助。

手機打不通，可試試年輕人最愛的社群軟體，警方從陳女的臉書、IG等社群著手搜尋，研判陳女離家後，應已離開雲林，於是請陳父提供外縣市親友通訊資料，警方一一聯繫後，終於在陳女的台中堂姐家找到。

「我不回去！」和父親一樣倔脾氣的陳女，仍堅持不回家，警方再三開導後，陳女得知父母這些天找得十分著急，心也軟了下來，隔天返家與家人團聚。

陳父見愛女回家很高興，也後悔當初沒有馬上求助警方，讓女兒在外流浪整整一周，幸好沒出事，他除感愧疚也感謝警方協助，一天就讓女兒回來。

警方也向這對父女說，女兒已成年，親子溝通要多聆聽年輕人想法，勿將自身喜怒或情緒加在子女身上，為人子女也要尊重父母，家庭才能和樂。陳父連忙點頭致謝。