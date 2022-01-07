造新橋轉念造心橋 行善團擴大善行

嘉邑行善團長年來到到各地造穚舖路，為地方解決許多交通不便，也救濟不少貧困家庭，如今更要擴及心靈層面，培訓46位「心橋志工」走入社區服務；理事長徐文志表示，以後留下來的不止是座橋，是更多人心的溫暖和互動。市長黃敏惠說，行善團不止行而已，又進入不同的境界到心靈上，讓彼此用心關懷，這是種正派善良的力量。

嘉邑行善團去年10月首創「心橋志工團」培訓營，為社區注入一股樂齡活力，今天上午嘉義市長黃敏惠等人受邀出席志工團首發活動。

市長黃敏惠說，56年來行善團出錢出力造橋舖路，現在行善團再次提升，不只是造橋，更要搭心橋，讓你我之間心靈有更多的溝通；行善團不止行而已，又進入不同的境界到心靈上，讓彼此用心關懷，是種正派善良力量。對於嘉義市為幸福城市而言，這是一個重要的環節，因為幸福來自每一個人無私地付出。

行善團理事長徐文志表示，行善團今後不止持續造橋還要讓「心橋志工」與社區的長輩做更多的互動，要帶給大家溫馨快樂；以後留下來的不止是座橋，留下來的是更多人心的溫暖互動。

嘉義社區發展教育事務基金會董事長李錫津表示，所謂「橋」就是幫助我們跨越障礙，造橋有人做但心橋一直沒有人做，「心橋志工」從今天開始要走入長輩的內心世界，把他們帶到有陽光、有音樂、有旋律的地方，走入心裡的世界是最美妙、最完善、最能夠讓大家覺得溫暖。