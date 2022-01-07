快訊

專家籲快做這事 疫情「若擴散至外縣市將不堪設想」

桃機爆群聚 侯友宜：唱歌拍照無法保持適當距離者必戴口罩

台南智慧停車柱 20日起採半小時計費

中央社 / 台南7日電

台南市政府今天宣布停車收費管理新制，台南2000格智慧停車柱20日起收費從每小時計費改採每半小時計費，也就是每小時收費新台幣20元變成每半小時收費10元。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，交通局配合修訂「台南市公有停車場收費及管理自治條例」部分條文內容，包含智慧停車柱收費路段得採半小時計費，及停車費逾期催繳工本費調整。

交通局表示，全市2000格智慧停車柱路段20日起採半小時計費，包括東區小東路、林森路、長榮路、東豐路、勝利路；安平區府前路、安平路、建平路、國平路、郡平路、怡平路、慶平路等路段。

台南市智慧停車柱路段實施半小時計費，原則以每半小時10元計算停車費，特殊費率路段（累進費率、身障及綠能優惠費率）則配合費率採半小時計算。

另外，停車費逾期催繳工本費今天起從原本每筆20元，調整為當月每張催繳單（最多紀錄9筆逾期停車單）收取15元。

台南 停車場 長榮

延伸閱讀

注意！梅嶺賞花專車原接駁點停車位少 明起改地點轉乘

2停車收費管理新制上路 台南智慧停車柱改半小時收費

梅嶺賞花車潮擠爆 市府接駁車改至台3線「綠柏園」轉乘

電動自行車 警盼中央掛牌納管

相關新聞

阿里山奮起湖河津櫻滿開 太和樟樹湖下周接力登場

嘉義阿里山進入櫻花極盛期，今年櫻花相較往年早開？「漫步在雲端的阿里山」版主、攝影達人黃源明分享，今年太和村樟樹湖的河津櫻...

注意！梅嶺賞花專車原接駁點停車位少 明起改地點轉乘

正值梅花盛開之際，台南楠西梅嶺吸引不少遊客前往賞梅，市府也特別開設「賞梅專車」免費接駁遊客上下山，不過，原本的接駁點「梅...

2停車收費管理新制上路 台南智慧停車柱改半小時收費

台南市2000席汽車格智慧停車柱將由原本每小時計費，改採半小時收費，停車費逾期催繳工本費也從原本每筆20元，調整為當月每...

梅嶺賞花車潮擠爆 市府接駁車改至台3線「綠柏園」轉乘

台南楠西梅嶺梅花盛開吸引不少遊客利用元旦連假前往賞梅，交通局邀集相關單位檢討首週交通情形，因原接駁點「梅嶺資訊站」停車位...

台南消防局斥資3416萬 公園分隊覓地新建落成

台南市消防局斥資3416萬多元，在北區北門路二段與東豐路口，興建第6救災救護大隊公園分隊3層樓的消防廳舍，今天上午9時5...

台南新文化景點 「隆田chacha」保有4鐵共構產業遺址

位在台南市官田區隆田火車站南側的「隆田chacha文化資產教育園區Culture Heritage Area」，最大特色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。