台南消防局斥資3416萬 公園分隊覓地新建落成

台南市消防局斥資3416萬多元，在北區北門路二段與東豐路口，興建第6救災救護大隊公園分隊3層樓的消防廳舍，今天上午9時50分由市長黃偉哲、消防局長李明峯等人剪綵後落成啟用。黃偉哲說，新建廳舍啟用後，能更有效率提供台南市北區市民生命財產及公共安全的保障。

消防局邀請在民代及地方仕紳、里長、義消幹部百餘人觀禮，共同歡慶公園分隊廳舍落成啟用，在地開元國小舞獅戰鼓隊戰精彩演出，炒熱氣氛。

新建的公園分隊辦公廳舍，自106年度起分年編列預算興建，廳舍位在北區北門路二段與東豐路口、開元陸橋旁，總經費達3416.5萬元，為3層樓消防廳舍，總樓板面積約1000多平方公尺、建築面積為305.16平方公尺。去年8月23日建築物主體竣工，同年12月21日驗收合格。

市長黃偉哲說，公園分隊位在台南市北區，轄區涵蓋台南火車站、台南二中、台南公園等眾多具指標性建物，人口稠密且交通流量十分龐大。

他說，為守護市民的生命財產安全，打火弟兄總是站在最前線，尤其是救災和救護工作都是在和時間賽跑，在高強度的工作下，更需要有一個舒適的執勤環境，將公共安全做得更好，市府也願意做打火弟兄最好的後盾，來為公共安全做最好的把關。

消防局長李明峯說，公園分隊原址位在公園北路上，消防廳舍已有44年之久且內部老舊狹隘，同仁服勤環境不佳，車庫空間不敷使用，又該土地隸屬財團法人台灣省私立台南仁愛之家所有，鄰近民宅及大樓無法擴建等因素，決定覓地重建公園分隊。而新建的消防辦公廳舍採退縮式設計，不僅創造良好的視覺景觀，也方便消防車輛進出動線。