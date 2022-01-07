注意！梅嶺賞花專車原接駁點停車位少 明起改地點轉乘
正值梅花盛開之際，台南楠西梅嶺吸引不少遊客前往賞梅，市府也特別開設「賞梅專車」免費接駁遊客上下山，不過，原本的接駁點「梅嶺資訊站」因停車位不多，導致車流易壅塞，交通局決定從明天開始，改以台3線「芒果農創玫瑰綠柏園」大型停車場作為接駁點，專車也加密到每15分鐘1班。
交通局長王銘德指出，考量山區停車空間有限，檢討上周的交通狀況後，將採「區外停車、區內接駁」策略，特別商借台3線旁「芒果農創玫瑰綠柏園」作為轉乘停車場，容量增加3倍以上，目前已在台3線沿路設置指標，民眾可依引導前往「綠柏園」停放車輛，再搭乘免費接駁車上山。
交通局表示，「賞梅專車」的班距會由原30分鐘加密到每15分鐘1班次，且依人潮機動加班。時間也提前1小時，從上午9時開始運行，末班車下山為下午4時。
另外，搭乘大台南公車旅客，可在玉井站轉搭「綠22」線上山，交通局協調客運業者，逢假日增開玉井下午2時30分發車及梅嶺下午3時10分發車班次，以疏運人潮。
交通局表示，將在1月8、9、15、16、23等周末假日，及春節假期的大年初一至初六2月1日至6日實施，並滾動檢討調整班次。
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