2停車收費管理新制上路 台南智慧停車柱改半小時收費

台南市2000席汽車格智慧停車柱將由原本每小時計費，改採半小時收費，停車費逾期催繳工本費也從原本每筆20元，調整為當月每張催繳單收取15元，市府交通局表示，2項停車收費管理新制預期可減輕民眾負擔。

交通局長王銘德指出，市府依照民眾實際停車行為，著手修訂已施行10年的「台南市公有停車場收費及管理自治條例」，運用智慧停車系統可明確記錄停車起迄時段的特性，綜合評估停車費率規畫彈性、停車開單成本、停車率等因素，增列智慧停車柱路段停車場得採半小時計費規定。

路邊智慧停車柱原本多數路段以每小時收費20元，不滿1小時以1小時計算。王銘德說，1月20日起針對東區小東、林森、長榮、東豐、勝利等路段，以及安平區府前、安平、建平、國平、郡平、怡平、慶平等路段，共2千席汽車格位，原則上以每半小時10元計算停車費，特殊費率路段如累進費率、身障及綠能優惠費率則配合依其費率採半小時計算。

另外，1月7日起停車費逾期催繳工本費由原本每筆20元，調整為當月每張催繳單收取15元，最多紀錄9筆逾期停車單。交通局表示，停車繳費期限仍維持20天，呼籲民眾仍要依限繳納，並可多加利用「台南好停」App繳費，除了可享有優惠之外，還能參加抽獎，有機會將智慧電動機車騎回家。