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嘉縣梅山太平社區新公廁落成 解遊客燃眉之急

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
位在嘉義縣梅山太平村活動中心後方的廁所，今年1月落成，有效解決遊客燃眉之急。圖／太平村長嚴清雅提供
位在嘉義縣梅山太平村活動中心後方的廁所，今年1月落成，有效解決遊客燃眉之急。圖／太平村長嚴清雅提供

嘉義縣梅山鄉太平雲梯每年吸引萬千人潮，帶動周邊老街店家經濟發展，但遊客行至老街時有如廁需求常需借助太平村活動中心旁年久失修的公廁，太平社區產業合作社去年起，用回饋金240萬餘元新建廁所，解決遊客燃眉之急。

太平雲梯2017年啟用後，太平村長嚴清雅號召村民組織太平社區產業合作社社員，隔年11月接管太平雲梯營運，據合作社統計雲梯疫情後每天入園人數約6千人，去年總營收約3800萬元，合作社也會撥淨利50%回饋社區。

合作社經理張世昌說，每年回饋太平社區如65歲以上長者發送老人津貼和春節紅包各1千元，也會協助社區建設、綠美化環境，因既有社區公廁老舊，去年中秋節左右，合作社決定用約240萬回饋金，於村活動中心後方新建廁所。

原廁所年分久遠不可考，但張世昌說，遊客逛到老街時常會借用，長年維修且供不應求，遊客常得回到500公尺遠遊客中心廁所「方便」，新廁所共6個小便斗加上11間坐、蹲式馬桶，今年1月3日落成，有望舒緩遊客老街無廁可用窘境。

太平雲梯長度281公尺、海拔約1000公尺，是全台灣海拔最高景觀吊橋，吊橋從梅山太平村望風台，橫跨三原彩虹瀑布通往龜山，讓旅客能俯瞰嘉義風光還能欣賞雲海風景，可將知名的梅山36彎美景盡收眼底，甚至能遠眺嘉南平原。

太平雲梯入園全票100元，合作社統計，太平雲梯今年疫情後平均每天6000人次，前年總營收5300萬元、去年3800萬元，合作社每年提撥淨利五成回饋太平社區，包含促進社區綠美化或發放老人津貼1000元等福利。

嘉義縣梅山鄉太平村活動中心後方公廁今年1月落成，遊客不用再大老遠跑到500公尺外遊客中心如廁。圖／太平村長嚴清雅提供
嘉義縣梅山鄉太平村活動中心後方公廁今年1月落成，遊客不用再大老遠跑到500公尺外遊客中心如廁。圖／太平村長嚴清雅提供
位在嘉義縣梅山太平村活動中心後方的廁所，今年1月落成，有效解決遊客燃眉之急。圖／太平村長嚴清雅提供
位在嘉義縣梅山太平村活動中心後方的廁所，今年1月落成，有效解決遊客燃眉之急。圖／太平村長嚴清雅提供
嘉義縣梅山鄉太平村活動中心後方公廁今年1月落成，現代化外觀共6個小便斗和11間坐蹲式馬桶。圖／太平村長嚴清雅提供
嘉義縣梅山鄉太平村活動中心後方公廁今年1月落成，現代化外觀共6個小便斗和11間坐蹲式馬桶。圖／太平村長嚴清雅提供

太平雲梯 老街

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