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嘉鳳獅子會送愛十年 捐車、捐年菜助孤老

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉鳳獅子會送愛十年不間斷。記者李宗祐／攝影
嘉鳳獅子會送愛十年不間斷。記者李宗祐／攝影

嘉鳳獅子會長期支持華山基金會，於2013年起陸續捐助4部到宅服務車，今年又捐助20餘萬元協助孤老年菜；會長朱懷玉表示，華山基金會長期以來照顧弱勢長輩有目共睹，10年來獅姐們盡量幫忙協助，得知在疫情期間基金會募款困難，獅姐們再以實際行動捐助希望拋磚引玉，在寒冬之際共同為弱勢長輩送溫暖。

會長朱懷玉說，華山基金會上山下海服務長輩，經常需要載送物資，有汽車讓基金會運用能發揮更大功能，於是陸續捐助4部到宅服務車給基金會使用，10年來也確實達到服務照料的效能；聽到疫情期間民眾愛心捐助的款項銳減，時逢歲末寒冬之際，眾獅姐決定捐助20餘萬元來協助孤老年菜，藉著活動號召大家一起來支持公益，送上一份溫暖。

嘉義市副市長陳淑慧表示，嘉鳳獅子會十年如一日的愛心，秉持辦理公益活動及扶助助弱的宗旨，照顧在地的弱勢族群，令人感佩。去年因疫情，社福團體捐款深受影響，嘉鳳獅子會朱懷玉會長挺身帶領獅姐們響應愛心捐款，也親自出席這場活動共襄盛舉，投入公益不遺餘力。

華山基金會特地準備歷年服務的照片、影片做回顧，分享服務的故事，感謝獅姐們的愛心。

嘉鳳獅子會長朱懷玉（左）與獅姐們捐助20餘萬孤老年菜，由華山基金會嘉義區縣站長楊光鈺代表接受。記者李宗祐／攝影
嘉鳳獅子會長朱懷玉（左）與獅姐們捐助20餘萬孤老年菜，由華山基金會嘉義區縣站長楊光鈺代表接受。記者李宗祐／攝影

愛心 疫情 獅子會

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