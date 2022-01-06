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台南事業廢棄物處理困境 短期將暫存轉運

中央社 / 台南6日電

台南市因自行處理事業廢棄物能量不足，加上鄰近縣市短期內無法協助處理，造成部分業者營運困難，民進黨立委王定宇今天邀集相關單位召開協調會，短期將以暫存轉運方式處理。

王定宇今天邀集經濟部工業局、台南市政府環保局、經發局等單位與廠商代表，在歸仁區公所召開事業廢棄物清運協調會，盼能找出解決問題的方式。

王定宇服務處在會後發布新聞稿指出，台南市事業廢棄物因鄰近縣市短期內無法協助處理，加上台南市自行處理量能不足，導致部分廠商只能先行存放於廠房，造成營運上的困難和公共安全疑慮，相關單位與廠商代表經過協調，已取得短期與中長期解決台南市事業廢棄物清運問題的共識。

王定宇表示，短期部分，在農曆過年前，台南市環保局會以廢棄物暫存轉運方式，消化囤積的事業廢棄物，過年後將進行「掩埋場的打包暫置」招標處置，設置暫置打包場域所需經費約新台幣6000萬元，他將配合市府向中央積極爭取補助。

他說，經濟部工業局也將持續與鄰近縣市協調，運用焚化爐餘裕協助處理，減輕台南事業廢棄物囤積壓力。

王定宇指出，在中長期部分，台南市政府與經濟部工業局已計劃進行各工業區焚化爐的設置，以及現有焚化爐的更新與提升，希望在3年後能徹底解決問題。

台南 廢棄物 王定宇

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