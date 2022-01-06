十年來流失3.6萬人 雲林人口將跌破67萬人

雲林縣總人口外流嚴重，近十年來已流失36000多人，據統計，總人口至去年底為67萬132人，比前年少6741人，人口減少主因仍出在「生不如死」，出生人數比死亡人數少3500多人，而逕為遷出國外登記人數2225人，再拉高人少減少數，縣府民政處推算，最快本月底前總人口可能就會跌破67萬人大關。

民政處統計20鄉鎮市的人口消長，麥寮鄉人口增加744人，其他鄉鎮則是負成長，主因是麥寮鄉社會福利佳、就業機會多，吸引不少人遷入定居。

雲林縣老年人口比例達19％，將邁入超高齡社會，民政處說，近5年每年死亡人數平均約7200人，出生人數約4000人左右，人口除在正常情況下減少，也因遷出比遷入的人還多1000人，因此總人口數每年持續下跌。

民政處指出，前年起受新冠肺炎疫情影響，縣內有2225人超過2年未入境而被依法遷出戶籍，雖然如此但仍具國民身分，且不影響相關權益，只要出境未超過4年，一回國可立即參加健保，未來持護照或入國證明文件入境後也可辦理遷入登記。

為刺激人口成長，縣府祭出多項生育福利政策，希望提升生育率，目前包括生育補助「依胎序給予相對補助」第1胎1萬、第2胎2萬…依此列推，及提高育兒津貼、準公共化幼兒園、祖孫托育、育兒指導等減輕家庭照顧負擔，也加場舉辦未婚聯誼，盼帶動結婚率。