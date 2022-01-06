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台南職安檢查啟動5處要求停工 首日開罰75萬元

中央社 / 台南6日電

台南市政府指出，年關將近，「大台南春安檢查」今天起至2月15日止，加強檢查各事業單位職場安全，首日檢查16家事業單位，有39項違規，5處要求停工，共裁罰新台幣75萬元。

台南市政府與勞動部職業安全衛生署、南部科學園區管理局今天在中國鋼鐵結構公司官田廠舉辦「大台南春安檢查」聯合啟動儀式，並發布首日聯合檢查結果。

台南市長黃偉哲致詞時表示，年關將近，對於勞工安全要更加重視，希望大家都能平安過個好年，去年台南因為職業安全而不幸過世的勞工共有18人，2020年是27人，從數字上看來，去年比前年減少1/3，但還要更努力精進，因為每一個勞工就代表1個家庭。

黃偉哲指出，他上任後成立專責勞動檢查的二級機關「台南市職安健康處」，2年多來職安檢查量能有所提升，勞動部今年再授權市府有關新吉工業區及七股工業區檢查權責，職安檢查範圍擴大為10個工業區，顯示台南市推動職安已獲肯定。

台南市政府勞工局長王鑫基表示，「大台南春安檢查」將針對高職災風險廠場及事業單位、重大營造工程及公共工程、鋼鐵業及金屬製品製造業等加強檢查，今天共檢查16家事業單位，違規事項39項，其中5處要求停工，罰鍰金額共75萬元。

王鑫基指出，裁罰不是目的，而是希望各事業單位都落實職安法相關規定，達到零災害而不須開出任何罰單。

台南 安檢 勞動部

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