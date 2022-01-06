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安養暨長照中心要提前解約 家屬、民代憂住民恐成人球

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市安平區「悠然綠園」為公設民營安養暨長照中心。記者鄭維真／攝影
台南市安平區「悠然綠園」為公設民營安養暨長照中心。記者鄭維真／攝影

台南市安平區「悠然綠園」為公設民營安養暨長照中心，市府原與業者簽約到2026年，但因建物須耐震補強，業者考量營運狀況要求提前合意終止契約，目前有68名住民，家屬擔心未來無處去，多名藍綠議員也要求市府盡早規畫協助轉介，別讓住戶成人球。社會局表示，已告知業者要有充裕時間點交、安置住民，妥善處理後預計2024年才可終止契約。

根據市府與業者契約內容，該中心可收容200人，並須配合社會局公費安置需求提供公費床數。業者開辦126床，根據社會局統計，去年10月收容92人，其中公費6人，昨天收容數已減為68人。

國民黨市議員盧崑福今天在議會質詢時激動地說，悠然綠園有2500地坪、5100建坪，26年前內政部補助3億元興建，後由南市府出資7千萬元整修，2016年市府委外經營，合作簽約到2026年，但現在業者說要離開就離開，不僅沒依規定提供公費床，之後住民要移去哪裡是個問題。

國民黨議員林美燕說，許多家屬聽聞業者要終止合約，人心惶惶，擔心未來不知道要如何安置，「一顆心懸在那裡卻找不到人解決」。

民進黨議員蔡旺詮指出，因建物須耐震補強，沒有其他業者敢承接，但合約還未到期，市府應要求業者以長者權益為優先，繼續收容。

民進黨議員陳怡珍認為，許多機構都額滿，市府須趕緊介入協助，在完善處理所有事宜後才能同意終止合約，千萬不能讓住民變成人球，找不到後續受照顧的處所。

社會局表示，業者因考量後續營運狀況，去年5月希望終止契約，市府要求業者必須要有充裕時間妥善安排住民，並提出完整執行計畫，預計在2024年全數完成住民轉介安置和建物點交返還、工作人員去留，才可終止委託經營契約。

民進黨 國民黨 台南

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