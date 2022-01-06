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台南安平寒冬送暖 獨居老人舒爽髮型好過年

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區公所今天結合菩薩社區發展協會關懷獨居老人，贈送禮物。圖／安平區公所提供
台南市安平區公所今天結合菩薩社區發展協會關懷獨居老人，贈送禮物。圖／安平區公所提供

台南市安平區公所以「愛心」與「服務」為出發點，今天結合菩薩社區發展協會舉辦「歲末寒冬送暖-關懷獨居老人活動」，為75名獨居老人辦理健康講座並進行關懷、義剪、贈送民生物資，希望藉此活動拋磚引玉，大眾一起幫助需要協助的弱勢家庭及獨居長輩。

「歲末寒冬送暖-關懷獨居老人活動」已邁入18年，由安平區公所、菩薩社區發展協會、安平派出所義警集結各項民生物資與媒合愛心團體為獨居老人義剪，讓長輩在農曆年前帶著舒爽的髮型好過年。現場也準備了熱食，讓老人家在低溫中得到溫暖。

區長蕭泰華表示，除了送暖活動外，安平區公所里幹事、關懷據點及菩薩社區發展協會的志工，無論寒流來臨或是平時，都會定期關懷、訪視轄內的獨居老人，給予適當的協助；並溫馨提醒低溫保健注意事項，讓長者有備受重視的感覺。

期待藉此活動，營造社區敬老、愛老的關懷意識及具體行動，未來會與民間資源合作持續投入各項獨老關懷服務，讓長者受到最完善的照顧，也讓老人家重拾溫馨幸福的感覺。

台南市安平區公所今天結合菩薩社區發展協會關懷獨居老人，進行義剪。圖／安平區公所提供
台南市安平區公所今天結合菩薩社區發展協會關懷獨居老人，進行義剪。圖／安平區公所提供

獨居老人 低溫 愛心

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