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國片「月老」夯 新港奉天宮恢復百年信仰賜良緣

中央社 / 嘉義縣6日電

嘉義縣新港鄉奉天宮今天指出，國片「月老」電影熱映，廟方恢復百年傳統月老信仰，在上個月25日吉時，舉行月老真君安爐安座大典，期待月老真君廣賜良緣。

國片「月老」熱映，並獲得去年金馬獎最佳視覺效果等3個獎項，嘉義縣新港鄉奉天宮趁這波「月老」熱潮，於上個月25日吉時，在月老殿舉行月老真君安爐安座大典。

奉天宮董事長何達煌今天接受媒體聯訪時表示，一般媽祖廟都有拜月老，奉天宮近來常被詢問是否供奉月下老人？在因緣巧合之下，奉天宮文獻中心執行長林伯奇從第1代管理人林溪和的後代口中得知，奉天宮原本是有供奉月老神像。

他說，奉天宮歷經斗六大地震（西元1904年）及梅山大地震（1906元）後，建築嚴重受創，在信眾捐款重建完成後，匠師雕了1尊月老神像送給林溪和做為謝禮，神像當時侍奉在觀音殿內，直到林溪和退休，月老神像也被請回林溪和家中，導致奉天宮內無月老神像。

何達煌指出，為感念林溪和對新港奉天宮無私奉獻，以及林家後代與月老真君的緣分，廟方委託師傅仿照原本舊的月老神像形象，重塑全新的神像，讓新港月老再現。

新港奉天宮表示，宮內月老殿另設有幸福扭蛋機，內有姻緣皂、月老真君姻緣線，歡迎大家參香、扭出自己的幸福，期待月老真君賜良緣。

月老 奉天宮 嘉義

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