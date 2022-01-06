街頭充斥競選看板亂象 台南市強拆違規廣告784件

今年選舉年，街頭四處可見競選看板、宣傳廣告，加上建設公司等其他大型違規廣告物，民眾認為已影響市容景觀及道路行的安全，台南市政府為遏止亂象，從去年12月啟動危險廣告招牌巡查機制，目前已拆除784件違規廣告物，將持續執行拆除作業。

南市工務局指出，只要經判定為違規廣告物者，除了依行政程序法張貼違規公告單，並輔導告知所有權人限期改善，未改善者就會強拆。目前已拆除竹架廣告溪北356件、溪南428件，共784件。為維護市容及用路人行車安全，已備妥各大型拆除機具持續待命中，針對占用道路、危及用路安全者優先拆除。

其中，台南市市道南74、173、176、182線等道路及路口處違章廣告，屢遭民眾陳情檢舉，指已影響交通視線，工務局表示，逾期未拆者陸續強力執行拆除，至今已拆除違規廣告物679件。

工務局表示，避免違規廣告物肆無忌憚設置，針對未依限期改善者若有妨礙行車安全及市容觀瞻，除了依違章建築程序強制拆除外，依建築法及台南市廣告物管理自治條例規定，對違規部分可處以4萬至20萬元罰鍰。