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南科園慶 台積電徵才職缺8千人 18對員工報名集團結婚
台南科學園區每年都會在一月慶祝成立「園慶」的時候舉辦園區廠商員工「集團結婚」，今年訂下周16日舉辦；往年報名參與的大多十幾20對，今年集團結婚對數高達50對，其中台積電18對最多。
南科管理局表示，為鼓勵園區員工報名，今年祭出優質結婚賀禮，贈送iPhone13智慧型手機、總理餐廳喜宴、新人拍照服務等禮物；南科集團結婚今年較往年來的熱絡，去年有21對新人、2020年13對。
林姓工程師表示，原本打算農曆年後再結婚，但家中長輩認為台灣人民俗「虎年」不適合結婚，就乾脆提前一個月參加集團結婚。
南科管理局也配合在16日當天舉辦徵才活動，有台積電、聯電、群創但14家科技廠響應，聯電有1000個職缺、台積電預估超過8000個，不過要明天才能確定。
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