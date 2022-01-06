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南科園慶 台積電徵才職缺8千人 18對員工報名集團結婚

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南科後勢看好，下周辦徵才、職缺數千人。記者周宗禎／翻攝
南科後勢看好，下周辦徵才、職缺數千人。記者周宗禎／翻攝

南科學園區每年都會在一月慶祝成立「園慶」的時候舉辦園區廠商員工「集團結婚」，今年訂下周16日舉辦；往年報名參與的大多十幾20對，今年集團結婚對數高達50對，其中台積電18對最多。

南科管理局表示，為鼓勵園區員工報名，今年祭出優質結婚賀禮，贈送iPhone13智慧型手機、總理餐廳喜宴、新人拍照服務等禮物；南科集團結婚今年較往年來的熱絡，去年有21對新人、2020年13對。

林姓工程師表示，原本打算農曆年後再結婚，但家中長輩認為台灣人民俗「虎年」不適合結婚，就乾脆提前一個月參加集團結婚。

南科管理局也配合在16日當天舉辦徵才活動，有台積電、聯電、群創但14家科技廠響應，聯電有1000個職缺、台積電預估超過8000個，不過要明天才能確定。

南科下周集團結婚、報名人數暴增2.5倍、圖為去年集團結婚。記者周宗禎／翻攝
南科下周集團結婚、報名人數暴增2.5倍、圖為去年集團結婚。記者周宗禎／翻攝

集團結婚 南科 台積電

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