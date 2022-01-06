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結合社區與志工防水患 雲縣73支隊伍分頭顧安全

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（前左一）受旗給水患自主防災社區，鼓勵資深隊伍帶領新成立隊伍執行防災工作，強化量能。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前左一）受旗給水患自主防災社區，鼓勵資深隊伍帶領新成立隊伍執行防災工作，強化量能。記者陳苡葳／攝影

雲林縣串連20鄉鎮市公所防災單位，布建73處水患自主防災社區、21處企業協防，縣長張麗善今天頒獎給22處績優社區並受證，她指出，縣內隊伍目前是全國數量最多、分布最廣的縣市，因「防災從不是個人的事」，汛災關乎縣民生活品質與安全，幸有防災夥伴一起建構完整防災軟實力，並配合硬體工程，公私協力全面防護家園。

張麗善指出，水患自主防災工作由各社區編組執行水患自主管理及監測工作，結合社區資源與志工力量，把災情和損失降到最低，縣府透過舉辦PK賽鼓勵社區，也藉「大隊帶小隊」強化組織與防災能量，永續傳承經驗。

縣府水利處今天頒獎鼓勵第3屆水患自主防災獲獎社區，斗六市榴中里連年獲獎，不僅是雲林縣特優隊伍，也獲全國優等肯定。

榴中里長蔡芳聰說，該里是斗六市地勢高的地區，與因地勢低而淹水的地方不同，主要是其光復路靠山邊，以前只有舊水路，灌溉用水、路面水加上側溝水同時匯集時，水路排水斷面小，積淹水情況時有所聞。

蔡芳聰表示，前年至去年縣府及市公所相繼投入經費重建水溝、拓寬路面等排水系統，現則交由27名社區志工專責監控工程運轉情況，並回報缺失即時改善。

蔡芳聰指出，社區志工平均年齡50歲，每年3月汛期前就會開始「超前部署」巡視、整理環境，5月汛期開始，尤其雨季則隨時監控水路分流口，今年起社區更新路線地圖，並編制1至3人為一組，團體執行監控工作，確保人員安全。

雲林斗六市榴中里水患自主防災隊伍，每年3月汛期前就會展開社區環境巡視及整理工作，國軍也會加入幫忙協助防災整備工作。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六市榴中里水患自主防災隊伍，每年3月汛期前就會展開社區環境巡視及整理工作，國軍也會加入幫忙協助防災整備工作。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善（中）今天頒獎給22處水患自主防災績優社區。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天頒獎給22處水患自主防災績優社區。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府除串連20鄉鎮市公所作為公部門防災單位，也在各地布建73處水患自主防災社區、21處企業協防，公私協力防災減災。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府除串連20鄉鎮市公所作為公部門防災單位，也在各地布建73處水患自主防災社區、21處企業協防，公私協力防災減災。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六市榴中里水患自主防災隊伍，每年3月汛期前就會展開社區環境巡視及整理工作，國軍也會加入幫忙協助防災整備工作。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六市榴中里水患自主防災隊伍，每年3月汛期前就會展開社區環境巡視及整理工作，國軍也會加入幫忙協助防災整備工作。記者陳苡葳／翻攝

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