熱愛運動公益善心青年捐贈嘉縣3台AED 提升救援量能
台南市許姓青年熱愛運動、公益，有感於近來屢傳民眾登山健行或路跑瘁死意外，上午委託友人捐贈嘉義縣衛生局3台自動體外心臟電擊去顫器 (AED)，由衛生局長趙紋華代表受贈，頒贈感謝狀，感謝許男熱心公益，協助建構友善安心的生活環境。
許姓青年低調行善，不願曝光，委託友人捐贈，趙紋華說，近來屢有民眾登山健行或路跑瘁死意外，如果當下即時施行CPR+AED緊急送醫，就能提升存活率。
嘉義縣依據「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」推動公共場所廣設AED，目前設有AED場所有237處、283台，其中152處通過安心場所認證，再獲台南市許姓市民捐贈3台，衛生局將媒合有需求的單位設置。
趙紋華表示，當遇到有人昏倒或心跳停止時，如能即時施行CPR+AED基本急救技術，大多能在黃金時間搶救生命，民眾應記住使用口訣「叫叫壓電」，叫-確認反應及呼吸、叫-請旁邊民眾協助快打119求救並取得AED、壓-胸外按壓、電-使用AED（開、貼、插、電），只要熟練使用方法，就能發揮機器的最大效用。
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