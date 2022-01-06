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台南連結車重量稽查差很大 司機質疑移動地磅可信度

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
瞿姓司機不信邪向別家廠商借地磅也在47噸3容許範圍內，投訴本報，質疑移動地磅的可信度。圖／瞿姓司機提供
瞿姓司機不信邪向別家廠商借地磅也在47噸3容許範圍內，投訴本報，質疑移動地磅的可信度。圖／瞿姓司機提供

台南市瞿姓連結車司機昨天自安平港載送太陽能基樁要到七股工地，途間經台南科工區台17線路段，遇上警方稽查取締貨車載重量，原在海關測得46噸半，原車經移動地磅卻測出50噸而被開單，瞿男不信邪向別家廠商借地磅也在47噸3容許範圍內，投訴本報，質疑移動地磅的可信度。

台南市交通警察大隊指出，該地磅是經中央標準檢驗局檢驗合格，沒有問題，如果民眾對其數值有所質疑，現場可提出要求，可陪同前往附近固定式地磅再行過磅。交大表示，如果民眾對該裁罰有意見，可以向交通局裁處中心提出申訴，交大也會依規定受理。

「我覺得不說出來真的很難過！」瞿男說，昨天下午3時多開43噸連結車，從安平港載太陽能基樁行經安南區科技工業園區台17線路段，遇到第3警分局取締稽查貨車裝載重量，一般來說連結車總重43噸外加一成能裝載47噸3，當時車子出海關測得46噸半，原車開往七股工地途間，警方移動地磅竟能磅出50噸。

他表示，公司向別家廠商借地磅，再磅一下，總重量也沒有超過一成的容許重量47噸3。「差太多」他說，當時地磅連線異常，懷疑該地磅故障、出問題。他表示，警方都說不是有檢測，而且告知一起去外面公正地磅會磅也不要。

他質疑，移動式地磅出了問題，如果再用此移動地磅，這會影響許多大車駕駛的權益，實在是不吐不快。

台南市交通警察大隊表示，如果民眾對該裁罰有意見，可以向交通局裁處中心提出申訴，交大也會依規定受理。記者邵心杰／翻攝
台南市交通警察大隊表示，如果民眾對該裁罰有意見，可以向交通局裁處中心提出申訴，交大也會依規定受理。記者邵心杰／翻攝

台南 海關 交大

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