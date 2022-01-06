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南市室內空品21處取得優良級標章 通風最重要！

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市內空品21處所取得優良級標章，保持空氣流通，就能降低室內的二氧化碳濃度。記者鄭惠仁／攝影
台南市內空品21處所取得優良級標章，保持空氣流通，就能降低室內的二氧化碳濃度。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局推動室內空氣品質改善，鼓勵落實自主管理符合法規標準以取得標章，經統計，去年7月以來，全市119處列管場所已有51處取得「良好」標章，16處取得「優良級」標章。另為孩童呼吸與健康把關，協助5處公托家園取得「優良級」標章，全市共21處取得優良級標章。

市長黃偉哲今天表示，一般人多只注意到戶外，但室內空氣品質良好與否也不容忽視，環保局花心力督導各場域室內空氣品質，盼公私單位都能踴躍取得自主管理標章，維護大眾健康也提升自我型象。

南市室內空氣品質列管公告場所包括車站、大專校院、醫療機構、美術館、博物館、商場共119處，業者須2年1次自主委託專業檢測單位辦理定期檢測，去年有44處送交檢測報告，數值都符合標準。環保局也從119家列管得公私場所抽出6家，在人流多的時段檢測，室內空氣品質也都符合規範。

目前幼兒園、托嬰中心、護理之家等場所的室內空氣品質，環保署雖尚未列管，但仍派員巡查檢測與輔導，兩年來檢測110處場所，合格率由54%提升至65%。檢測不合格場所多為二氧化碳濃度偏高，易造成人員嗜睡、頭暈等情形，只需開窗增加通風，就能改善並符合標準。

環保局長謝世傑表示，保持空氣流通，就能降低室內的二氧化碳濃度。維護場域乾淨不積灰塵，室內懸浮微粒的量也會效減少；裝潢少用含甲醛的建材、室內輔以空氣清淨機為，都能改善與提升空氣品質。

自主管理、申請標章等資訊請參考台南市室內空氣品質資訊網，或電06-2686751轉268洽詢。

空氣品質 台南 幼兒園

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