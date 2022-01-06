大台南春安檢查首日39件違規 黃偉哲：目標零職災死亡

歲末年終期間，事業單位因歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，職場危害風險提高，「大台南春安檢查計畫今天啟動，將持續到2月15日，今天首日聯合檢查共檢查 16家事業單位，違規事項39項，其中停工5處、罰鍰金額新台幣75萬元。市長黃偉哲強調目標是零死亡率，但2021年職災死亡仍有18人，還有努力的空間。

黃偉哲表示，每一個勞工他背後都是一個家庭，能夠幫忙保護勞工在職場裡面安全地工作，安全地發揮他的生產力，變得非常重要。台南市2020年職災死亡人數是27位，2021年降到18位，減少了9位，可以說減少了三分之一，但是我們不能以此為自滿自豪，因為每一個人、每一條生命都是非常寶貴的，因此職安的要求是沒有最好，只有更好，目標達到零死亡率，但是目前為止，還有很大的努力的空間。

勞工局長王鑫基表示，「大台南春安檢查」將針對高職災風險廠場及事業單位、重大營造工程及公共工程、鋼鐵業及金屬製品製造業、局限空間作業、以及年節期間易有超時工作或夜間工作之行業等加強檢查。

今天兵分多路前往中國鋼鐵結構官田廠；營造業選定南鐵C211標台南北段地下化工程及歸仁區武東段106地號（一期）大樓新建工程，以及南科廠商實施聯合檢查。裁罰不是目的，最終目的是希望各事業單位都落實職安法相關規定，達到零災害而不需開出任何一張罰單。