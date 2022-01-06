國片月老熱映 新港奉天宮恢復百年傳統月老信仰再現
國片電影「月老」熱映，現代社會，許多年輕人不婚、不育；春節將近，供奉開台媽祖的嘉義縣新港鄉奉天宮，為促成良緣，恢復百年傳統月老信仰，月老真君上月25日吉時，在月老殿舉行安爐安座大典，期待月老真君廣賜良緣，未婚善男信女可以桃花開姻緣來。
奉天宮董事長何達煌說，時常被詢問是否有供奉月下老人？不知道是媽祖婆冥冥中有所安排，還是月老真君想回新港，因緣巧合下，奉天宮文獻中心執行長林伯奇從第一代管理人林溪和的後代口中，得知奉天宮歷經斗六大地震 (1904年)及梅山大地震 (1906年)之後，嚴重受創。
在信眾捐款重建完成後，匠師雕了一尊月老送給林溪和做謝禮，當時侍奉觀音殿內，直到退休後，一併請回家中。為感念林溪和對奉天宮的無私奉獻，以及林家後代與月老真君的緣分，何達煌委託師傅仿照重塑全新的月老神像。
何達煌表示，奉天宮除重現百年月老信仰，也感謝各方力挺奉天宮好朋友出錢出力，得以讓新港月老再現。奉天宮在月老殿設置扭出幸福扭蛋機，其中有與南僑集團獨家聯名的櫻花百合姻緣皂，還有月老真君姻緣線，歡迎大家來扭出自己的幸福。
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