加強防疫 南市府購入80台紫外線循環氣流殺菌機

桃園機場爆發COVID-19群聚感染，台南市政府4日啟動防疫旅館聯合稽查，今天更宣布購入80台紫外線循環氣流殺菌機，提供防疫旅館加強空氣及環境除菌，阻斷傳播。

南市府緊急採購80台紫外線循環氣流殺菌機，今天在衛生局林森辦公室亮相。台南市長黃偉哲指出，旅居海外民眾本來就有返鄉權利，但返鄉潮又會影響台灣疫情，市府衛生局趕緊採購紫外線循環氣流殺菌機，以加強防疫旅館除菌。

黃偉哲表示，目前，台南採購及捐贈的紫外線循環氣流殺菌機共有100台，台南已有56家防疫旅館1425個房間，市府將優先提供較老舊、封閉旅館使用，若防疫旅館也能自行採購會更好。

黃偉哲說，台南現階段尚未出現防疫旅館破口，年關將近，台灣每天最多出現數十例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入病例，守好防疫旅館變得很重要。

黃偉哲接受媒體聯訪時表示，市府已完成查察台南防疫旅館逾800個房間，絕大多數合乎規定且有獨立空調；紫外線循環氣流殺菌機若不敷使用，市府隨時增加採購；如果再爆出新案例，市府也不排除升高防疫規格，台南戴口罩規定還會更嚴格。

市府衛生局發布新聞稿指出，紫外線循環氣流殺菌機將提供高風險防疫旅館使用，直接照射環境周圍空間物體，以達空間除菌效果，阻斷傳播，但防疫旅館仍須加強環境清消。