嘉南療養院執行社區照護優化 要降低精神病患失控危機

屏東超商挖眼事件疑精神病患突發攻擊，引發許多民眾恐慌，衛福部嘉南療養院社區精神科執行「台南市疑似或社區精神病人照護優化計畫」，針對合併暴力及多重議題精神病人訪視照護，期待能降低暴力風險。

嘉療社區精神科團隊結合雲嘉南衛生局、10家合作醫院服務社區精神病人，承接「台南市疑似或社區精神病人照護優化計畫」，提供病情不穩定的個案更多積極及主動關懷、協助。

社區精神科主任王禎邦表示，從屏東超商事件各種報導能得知，犯案者為難治型精神疾病，曾有多次突發性攻擊紀錄，藥物療效不佳，服藥順從性差。精神病嚴重病人常因缺乏病識感，造成病情不穩出現傷害行為、自我照顧能力下降等狀況發生。

王禎邦指出，優化社區精神病人關懷訪視或疑似精神病人緊急送醫、強制住院、出院準備服務、出院後轉介及關懷保護等機制，使病人得以依需求適當就醫協助及照護。

王禎邦說，為優化社區疑似病人轉介，如經篩檢表篩檢需轉介，就會由專業精神衛生護理人員、保護性社工到場訪視評估，以避免應收案追蹤關懷而未收案處理，另對就醫意願低、困難個案或社區危機精神疾病個案，精神衛生護理人員可主動連結醫療機構社區精神醫療團隊，提供外展醫療服務。