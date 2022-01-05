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曾是神風特攻隊飛行場！嘉義大林飛彈營地長年閒置 文史工作者盼活化
嘉義縣大林鎮是台灣重要軍事基地，國民政府遷台後，在現社團新村附近建設「勝利女神」地對空飛彈基地，1970年代後期部隊除役，基地也隨之荒廢，大林鎮民代表江明赫日前發現這塊寶地，希望結合在地諸羅樹蛙，活化舊營區，打造大林新亮點。
江明赫指出，該營區面積約11公頃，日本時期是神風特攻隊飛行場、國民政府時期作「勝利女神」力士型飛彈營，飛彈退役後營區閒置。台灣許多藝人如張艾嘉、林青霞幼時都曾住過旁邊的社團新村，但如今作為大林人回憶，荒廢許久相當可惜，他近年積極奔走希望活化。
江明赫說，希望縣府能與國防部協商，保留現有軍事設施並由縣府代管經營，內部掩體、中山室、等整修後可作樂齡學習中心、農特產品展示場、生態教室等，篩選社區長輩，作廚師、服務員、銷售員與生態解說員。
大林地區生態資源豐富，江明赫也觀察該營區因長年荒廢雜草叢生、鮮少人為破壞，內部台灣特有種諸羅樹蛙數量冠居全台，他希望結合學者將營區內重劃供水系統，成為國內首創一年四季皆有特色生態可以觀察的生態推廣中心。
營區入口離離162鄉道、國3交流道，江明赫說，甚至可規畫夜間住宿等，打造大林觀光新亮點，讓旅客留在大林，若未來軍方需要用到此營地時，也能完整歸還。
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