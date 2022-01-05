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六堆黑豬農成立台陸農畜產公司 行銷推動六堆特色產業
屏東縣特有的六堆黑豬，今在內埔地區農會召開屏東縣六堆黑豬發展及行銷研商會議，內埔毛豬產銷班長第三班前班長曾仁德說，期盼六堆黑豬能從「品種、品質與品牌」著手，育種培育、建立品質，打造六堆黑豬品牌。
曾仁德說，由內埔毛豬產銷班第三班的6名班員，包括他，合資開設「臺陸農畜產股份有限公司」，他擔任公司負責人，希望能成為六堆黑豬靠山，一起建立品牌，該公司也將進駐農委會畜產試驗所的育成中心。
曾仁德提到，根據台灣大學教授朱有田將六堆黑豬基因定序，發現與桃園豬、蘭嶼豬等外來種黑豬DNA排列截然不同，是台灣物種遺傳具有獨特及珍貴種原。
然而，台灣黑豬品種混亂，後端品質無法固定，屏東縣內埔毛豬產銷班第三班為發揚六堆黑豬在生產端到消費端的品牌行銷，希望能針對六堆黑豬豬種品種固定，今天會議也討論決定從產銷班的班員作為示範場，強化育種保存。
曾仁德說，黑豬在全國台灣豬產量占10到12％，台灣本主黑豬又更少，在政府以產值論斷產業時，更容易被忽視，多年來持續跟政府爭取盼能成為在地客家文化產業的特色產業。
曾仁德說，內埔毛豬產銷班第三班是台灣本土黑豬特有的產銷班，共66名班員，有六千頭母豬；屏東縣本土黑豬約有1萬多頭。
今會議中提到期盼建立六堆黑豬完整生產系統與標準化作業流程，黑豬飼養主要以廚餘為主，如何讓產業發展，讓廚餘飼料化，相關規範等，盼中央了解黑豬農心聲；曾仁德說，內埔毛豬產銷班班員多數飼養者年齡偏大，缺乏有熱情及熱衷青年從事，鼓勵青年回流農村，盼能利用農村再生計畫，營造六堆黑豬發展亮點。
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