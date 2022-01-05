台聯前主委無選ㄟ死表無奈 南市府：失業率6都最低

前台聯台南市黨部主委陳昌輝在市區掛「無選ㄟ死因為我有三個孩子要養 」的看板，向政府表達年輕人的困境與無奈，並提醒政府以補貼來討好選民，早晚會被看破手腳。台南市政府回應，廣義平價公共化比率已提升至78.6％；人口政策重點為提振經濟能力，失業率為6都最低。

台南市政府今晚表示，為減輕家長育兒負擔，教育局在黃偉哲市長的支持下，2020年至113年全市已規畫增加公幼及非營利幼兒園247班6030名，其中原市區及永康區將增加130班3385名額。

2019年以前公共化比率僅25.5％，2020至2021年已增設76班2011名，準公共幼兒園增加145園652班1萬9,531名，廣義平價公共化比率提升至78.6％，提升53. 1個百分點，亦即7成以上家長可以享有月繳不超過3500元之平價教保服務。且持續增加公幼班級數，公幼錄取率也已提升至8成以上，以具體行動支持雙薪家庭、友善育兒措施。

市政府強調，積極面對人口負成長，因此市政規畫目標就是要減輕年輕人負擔，首要為工作機會，其次是住得起，第3是育兒養得起。南市人口政策重點為提振經濟能力，持續推動工業區經濟發展、招商引資，勞工局促進就業機會，辦理徵才活動，協助年輕人找快速找到工作，失業率為6都最低。

採取務實穩健的策略，以租金補貼、包租代管、興辦社會住宅預計4,229戶逐步推動本市住宅政策，讓年輕人住得起。另為減輕年輕人負擔，推動發放生育獎勵金、營造友善托育環境，自今年起起產婦生產第1名新生兒生育獎勵提高到1萬元，0至未滿5歲育兒津貼，更從去年8月起加碼至3500元，今年8月再加碼至5000元，讓生養小孩煩惱少一點、快樂多一點。

陳昌輝指出，根據民政局的資料顯示，自黃偉哲當選市長以來，學校教育安全屢屢亮起紅燈，農地汙染事件又層出不窮，黃市長最得意的吸引科技業投資台南，卻直接造成台南的房價高漲，肥了財團與科技新貴，卻讓一般老百姓買不起房子，飆漲的高房價更是直接衝擊年青人的結婚及生育子女的意願，間接造成國家少子化危機。