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她自律讀書還替弱勢課輔 成嘉義高商首名高職考上台大

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義高商國貿科蕭依蘋（左）、普通科蔡巧如（右）透過特殊選才錄取台大及清大。記者林伯驊／攝影
嘉義高商國貿科蕭依蘋（左）、普通科蔡巧如（右）透過特殊選才錄取台大及清大。記者林伯驊／攝影

嘉義高商國貿科三年級蕭依蘋父親早逝，她努力讀書，獲技藝競賽優勝，課餘還在教會幫弱勢童課輔，藉特殊選才錄取台大會計系，成為學校高職科別首名錄取台大；普通科三年級蔡巧如多益獲980分，曾編寫APP，3年前自創志工計畫，號召到國小辦營隊，她也藉特殊選才，錄取清大清華學院學士班。

蕭依蘋的母親來自中國大陸廣西省桂林，曾當國文老師，結婚來台生下1女1子，但蕭依蘋小學二年級時父親過世，蕭母扛起家計，還照顧患罕見疾病的胞弟，她變得懂事、自律，未補習考上國中數理資優班，考高中獲5A，考量獎學金、興趣念嘉商，也獲會計的技藝競賽優勝。

蕭母稱讚女兒，對自己要求很高，假日約同學回家念書，周五晚會到教會，幫弱勢學童輔導課業，每天仍一定會幫忙家務，拿獎學金補貼家裡，也認同女兒早一點確認志向，高中開始奠定基礎，比普通高中考大學更有優勢。

蕭依蘋說，課堂內容不懂要盡早理解、回家多複習，她原目標考國立大學，高一得知有特殊選才管道，也有研究簡章，終獲第一志願。

普通科三年級的蔡巧如從小受家裡影響，愛看英文小說，高二多益檢定就拿下980分，國中畢業時並接觸學習寫程式，為協助胞妹學國文，上架「中文好好玩」第1到4集APP，已有5000人次下載。

蔡巧如透露，國小讀過嘉市、嘉縣的學校，感受到學習資源落差大，3年前開啟辦營隊的想法，創「Teenage Light」，至今號召100多名志工，包括外國人，在國小辦理英語、科學、氣候變遷線上營等。

蔡巧如說，國中時成績並不好，不知學習目的，自從開始辦營隊，自己也教學，更有感覺而認真聽課，她認為，當有一個想法，要努力去追、不要害怕會失敗，一旦踏出那一步才能繼續接續下去。

嘉義高商的高職科別，今年出現首名錄取台大的學生蕭依蘋（左四）。記者林伯驊／攝影
嘉義高商的高職科別，今年出現首名錄取台大的學生蕭依蘋（左四）。記者林伯驊／攝影
嘉義高商國貿科蕭依蘋（左）、普通科蔡巧如（右）透過特殊選才錄取台大及清大，中間為校長林義棟。記者林伯驊／攝影
嘉義高商國貿科蕭依蘋（左）、普通科蔡巧如（右）透過特殊選才錄取台大及清大，中間為校長林義棟。記者林伯驊／攝影
嘉義高商國貿科蕭依蘋（右起）錄取台大會計系，與母親一起受訪談學習歷程。記者林伯驊／攝影
嘉義高商國貿科蕭依蘋（右起）錄取台大會計系，與母親一起受訪談學習歷程。記者林伯驊／攝影

台大 多益

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