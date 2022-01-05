她自律讀書還替弱勢課輔 成嘉義高商首名高職考上台大

嘉義高商國貿科三年級蕭依蘋父親早逝，她努力讀書，獲技藝競賽優勝，課餘還在教會幫弱勢童課輔，藉特殊選才錄取台大會計系，成為學校高職科別首名錄取台大；普通科三年級蔡巧如多益獲980分，曾編寫APP，3年前自創志工計畫，號召到國小辦營隊，她也藉特殊選才，錄取清大清華學院學士班。

蕭依蘋的母親來自中國大陸廣西省桂林，曾當國文老師，結婚來台生下1女1子，但蕭依蘋小學二年級時父親過世，蕭母扛起家計，還照顧患罕見疾病的胞弟，她變得懂事、自律，未補習考上國中數理資優班，考高中獲5A，考量獎學金、興趣念嘉商，也獲會計的技藝競賽優勝。

蕭母稱讚女兒，對自己要求很高，假日約同學回家念書，周五晚會到教會，幫弱勢學童輔導課業，每天仍一定會幫忙家務，拿獎學金補貼家裡，也認同女兒早一點確認志向，高中開始奠定基礎，比普通高中考大學更有優勢。

蕭依蘋說，課堂內容不懂要盡早理解、回家多複習，她原目標考國立大學，高一得知有特殊選才管道，也有研究簡章，終獲第一志願。

普通科三年級的蔡巧如從小受家裡影響，愛看英文小說，高二多益檢定就拿下980分，國中畢業時並接觸學習寫程式，為協助胞妹學國文，上架「中文好好玩」第1到4集APP，已有5000人次下載。

蔡巧如透露，國小讀過嘉市、嘉縣的學校，感受到學習資源落差大，3年前開啟辦營隊的想法，創「Teenage Light」，至今號召100多名志工，包括外國人，在國小辦理英語、科學、氣候變遷線上營等。