「嘸選ㄟ死因為我有3個孩子要養」 台南斗大看板引注目

台南市中西區水仙宮市場前最近豎立一塊斗大「扛棒」，寫著「嘸選ㄟ死因為我有三個孩子要養」引起注目。前台聯台南市黨部主委陳昌輝說，這塊看板是他訂做的，要代表所有年輕的家長們，向政府表達他們的困境與無奈，同時也要提醒政府，少子化是重大的國安危機，若無法解決基本的民生困境，只是以補貼來討好選民，早晚會被看破手腳。

曾參選市議員的陳昌輝指出，根據民政局的資料顯示，自黃偉哲當選市長以來，學校教育安全屢屢亮起紅燈，農地汙染事件又層出不窮，黃市長最得意的吸引科技業投資台南，卻直接造成台南的房價高漲，肥了財團與科技新貴，卻讓一般老百姓買不起房子，飆漲的高房價更是直接衝擊年青人的結婚及生育子女的意願，間接造成國家少子化危機。

今年元旦起台南市生育獎勵第一胎將從6千提高到1萬元，陳昌輝說，提高生育獎勵的政策，他從3年前就一直在呼籲市府要盡快做，如今快到選舉年了，終於把最低限度調整成其他縣市的基本標準，但施政絕不是靠宣傳，要人民有感才是王道。