「雲林良品」年度頒證 林內木瓜妝點變成時尚精品

雲林縣政府前年推動「雲林良品」品牌認證機制，目前已有545件農特產品取得認證，縣長張麗善今再頒發新年度獲證的172件產品，並宣布推出「碳足跡標章」，最快6月正式上線，將輔導所有獲證業者產程及商品符合國際標準、主動揭露產品碳排放資訊等，從產品面做到碳減排。

新年度獲認證的產品包括咖啡、食品、文旦、茂谷柑、木瓜、酒類、醬油、生鮮肉品及文創品等在地生產或加工的農、特產品業者；張麗善強調，「雲林良品」等同雲林縣的品牌保證，透過縣府輔導業者行銷及參與評鑑、認證，提升市場競爭力。

張麗善指出，縣府每年度聘請專家學者組成評審小組，針對產品進行符合3章1Q、產銷履歷、CAS或 ISO認證及藥物殘留標準值等多面向評選，新年度新增172項在地生產或加工產品，並進一步輔導包裝與行銷，上架至「雲林良品」電商平台及全台5千多個實體通路，去年底營收突破4億元，今年度可望衝出10億元業績。

林內鄉農會新推出的季節限定3粒裝林內木瓜精品禮盒，今天也獲認證；總幹事黃國洲說，林內木瓜除自有的「紅透台灣」品牌，加上「雲林良品」認證，相輔相成可提升產品能見度，也希望藉推出極品木瓜，重塑市場定位，消費者每年8月至隔年農曆新年前可洽購，送禮自用相宜。