嘉市男大生看設計展 成YouBike第100萬幸運兒

嘉義市YouBike 2.0出現第100萬人次使用者！市府交通處指出，前年12月15日啟用後，嘉義大學大二的丁姓男學生今年1月2日下午參觀台灣設計展，從嘉市文化局租YouBike騎到檜意森活村歸還，幸運成為開站以來第100萬次租借的人，將致贈儲值3000元的紀念一卡通、水瓶、運動提袋等紀念品。

家住高雄的丁姓學生告訴市府，蘭潭校區已設YouBike站，平時校內就會用YouBike代步，經常從系館騎到學生餐廳用餐，且上個月YouBike 2.0E電輔車上線後，也會租來在校內騎吃力的爬坡，讓他感到輕鬆又省力。

交通處指出，丁姓男大生本月2日在市區參觀台灣設計展，當天下午2點25分，從嘉市文化中心借車，騎到檜意森活村還車；市府已經循線聯繫上，會贈送他YouBike 2.0紀念一卡通，內儲值金3000元，以及水瓶、運動提袋及運動巾。

交通處說，元旦連假及市府舉辦2021台灣設計展，湧入大量人潮，YouBike周轉率突破7轉，1月1日元旦當天單日更超過7100人次騎乘，而電輔車騎乘量也在假期期間創新高，電輔車周轉率高達9.15轉。

嘉市YouBike目前100個站點，市府預計今年再擴充40站，交通處強調，擴充40站建置及營運費用3000萬，建置費分2年編列、營運費逐年編列，目前陸續針對選址會勘中，用地取得較困難，不少地點還待協商。

嘉市府持續推出YouBike騎乘前30分鐘10元補貼措施，直到6月30日，換算起來，Youbike2.0前30分鐘免費、電輔車前30分鐘10元，微笑單車公司也持續辦理「天天YouBike 月月抽好禮」等活動。市府與YouBike合約到2027年11月。

據統計，嘉市YouBike站點租借次數前5名，分別為嘉義火車站、文化公園、中山路台灣銀行前、嘉市府前面、嘉大蘭潭校區。