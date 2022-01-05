為偏鄉學童募鞋！台南大遠百愛心列車開抵官田4所國小

台南大遠百團隊捐贈官田轄內嘉南國小、渡拔國小、官田國小、隆田國小學童運動鞋30雙及萌萌杯30個，作為福虎農曆年的禮物。台南大遠百店長徐聖彬表示，趕在農曆年前把這份禮物及愛心送出，讓孩童們能擁有雙新鞋歡喜過新年。

官田區長陳仁偉代表示，市長黃偉哲和太太劉育菁老師關注偏鄉學童的需要，為偏鄉學校引進外界社會資源，以補足偏鄉學童的需求，這次送愛心鞋活動是劉育菁老師媒合及台南大遠百響應關懷偏鄉的活動下，讓學童能在農曆年前能拿到一雙新的運動鞋，開心過好年！

台南大遠百為偏鄉學童募集運動鞋已募集超過千雙，也完成第13屆「跑吧！我們一起向前衝」公益募鞋活動，號召來店顧客和善心人士一起響應這項公益活動，順利為台南市偏鄉國小的關懷學童們籌募運動鞋。