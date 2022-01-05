快訊

隱園變公園？估價師曝陶朱隱園使用執照登載「開放民眾參觀」

桃機確診清潔人員足跡曝光 4人去過「這12處」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為偏鄉學童募鞋！台南大遠百愛心列車開抵官田4所國小

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南大遠百愛心列車到官田，前往4所國小贈送小朋友新鞋。圖／官田區公所提供
台南大遠百愛心列車到官田，前往4所國小贈送小朋友新鞋。圖／官田區公所提供

台南大遠百團隊捐贈官田轄內嘉南國小、渡拔國小、官田國小、隆田國小學童運動鞋30雙及萌萌杯30個，作為福虎農曆年的禮物。台南大遠百店長徐聖彬表示，趕在農曆年前把這份禮物及愛心送出，讓孩童們能擁有雙新鞋歡喜過新年。

官田區長陳仁偉代表示，市長黃偉哲和太太劉育菁老師關注偏鄉學童的需要，為偏鄉學校引進外界社會資源，以補足偏鄉學童的需求，這次送愛心鞋活動是劉育菁老師媒合及台南大遠百響應關懷偏鄉的活動下，讓學童能在農曆年前能拿到一雙新的運動鞋，開心過好年！

台南大遠百為偏鄉學童募集運動鞋已募集超過千雙，也完成第13屆「跑吧！我們一起向前衝」公益募鞋活動，號召來店顧客和善心人士一起響應這項公益活動，順利為台南市偏鄉國小的關懷學童們籌募運動鞋。

官田區4所國小校長和家長會長期勉學童感受社會的溫暖，以後長大後有回饋社會的心，也能幫助社會上有需要的人，讓愛循環。

台南大遠百愛心列車到官田，前往4所國小贈送小朋友新鞋。圖／官田區公所提供
台南大遠百愛心列車到官田，前往4所國小贈送小朋友新鞋。圖／官田區公所提供
台南大遠百愛心列車到官田，前往4所國小贈送小朋友新鞋。圖／官田區公所提供
台南大遠百愛心列車到官田，前往4所國小贈送小朋友新鞋。圖／官田區公所提供
台南大遠百愛心列車到官田，前往4所國小贈送小朋友新鞋。圖／官田區公所提供
台南大遠百愛心列車到官田，前往4所國小贈送小朋友新鞋。圖／官田區公所提供

偏鄉學校 台南 愛心

延伸閱讀

耐吉運動鞋生產大國 越南取代中國

發現西拉雅！「境南119」展 隱身於田野間的藝術聚落

台日合資郡宏光電董座夫婦 帶員工清理水雉園區的雜草

台南官田再傳保育水雉中毒 搶救恢復良好下午野放

相關新聞

嘉市男大生看設計展 成YouBike第100萬幸運兒

嘉義市YouBike 2.0出現第100萬人次使用者！市府交通處指出，前年12月15日啟用後，嘉義大學大二的丁姓男學生今...

葫蘆埤公園增用餐 2樓餐廳 「葫畔空間」8日試營運

台南市觀旅局活化場域，葫蘆埤自然公園展售館2樓委外經營「葫畔空間」文創主題餐廳，1月8日試營運。

台南社大校區營造綠屋頂 掌握植栽未來曲線

台南社大在大成國中校區營造綠屋頂5年，從30種植物到160多種植物，綠屋頂搭配校園綠樹成了小森林，吸引小鳥築巢，也有貓頭...

疫情未停！張麗善疾呼雲林縣民快打疫苗

國內又傳本土確診個案，雲林縣長張麗善今天表示，農曆春節將至，縣府嚴管防疫旅館人員清房及空調、飲食等各項環節及落實防疫措施...

防制大型車事故！麻豆交流道口及工業區大執法攔超載

鑒於大型車與機車交通事故頻傳，為避免憾事再次發生，台南麻豆警分局持續針對大型車輛展開大執法，今天上午8至12時在麻豆區市...

空氣都是甜的！台南延平社區「糖廍」啓動 揪團製糖趣

台南佳里區延平社區甘蔗進入盛產期，社區已開始採收甘蔗製作黑糖，這時節來到社區可聞到熬煮甘蔗汁翻炒黑糖的糖香味，延平社區歡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。