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阿里山公路沿途櫻花盛開 賞花注意安全

中央社 / 嘉義縣5日電

台18線阿里山公路的山櫻花（緋寒櫻）已陸續盛開，沿途都可見山櫻花開美景；花期在2月中旬至4月上旬的河津櫻，也提前開花；民眾路邊賞花請注意安全。

「漫步在雲端的阿里山」臉書粉專，近日貼出阿里山公路沿途及臨近景點山櫻花及河津櫻花開的照片，阿里山公路從45到90K，沿途可見櫻花美景。

嘉義林區管理處告訴中央社記者，這個時期山櫻花陸續開放，花期是12月中至3月下旬；但河津櫻花期在2月中旬至4月上旬，目前開花的河津櫻所在位置海拔較低，加上天氣溫暖，所以較早開花。

「漫步在雲端的阿里山」臉書粉專指出，河津櫻目前第一波盛開地點為奮起湖附近，預估下星期以後，隙頂、石棹及樟樹湖河津櫻會陸續盛開。

另外，阿里山公路觸口至隙頂路段的梅花也已盛開。因為阿里山公路車輛多、路較窄，建議賞花的朋友注意安全，車輛請停在安全的路旁。

阿里山 櫻花 河津櫻

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