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台南社大校區營造綠屋頂 掌握植栽未來曲線

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大營造綠屋頂有成，南市各區公所今天前往觀摩。記者鄭惠仁／攝影
台南社大營造綠屋頂有成，南市各區公所今天前往觀摩。記者鄭惠仁／攝影

台南社大在大成國中校區營造綠屋頂5年，從30種植物到160多種植物，綠屋頂搭配校園綠樹成了小森林，吸引小鳥築巢，也有貓頭鷹蹤跡。為展現成果及推廣綠屋頂，今年起開放機關團體申請參觀，今天37區公所工程人員見學，希望公所屋頂也是小森林，為永續生活及低碳城市而努力。

台南社大長期推動綠電及植栽綠屋頂，透過相關課程，除了培力民眾節能省碳，動手打造居家綠電，5年前遷入大成國中後，獲歷任校長支持，校園內營造ㄧ座綠電小房子，輔助夜間造明，並運用屋頂陽台，以兩個月時間打底，再組織綠屋頂志工隊，慢慢營造成如小森林的綠色屋頂。

植栽老師李武昌說，包括土及材料共花了20萬，最初僅種30種植物，但隨著小鳥、昆蟲及風的播種，如今已有160多種植物。6年來經、颱風洗禮，，都未出現漏水或土石溢漏，培力志工參與經營、選擇適當的植物、結構技師科學評估承重、多層打底等，都是營造綠屋頂不可忽視的基本功。

植物包含可食用的馬偕花、赤道櫻草，耐旱的蘆薈、仙人掌、左手香，再到賞花植物孤挺花、蘭花，以及地被植物蛛絲毛蘭耳草等。「掌握植栽未來生長曲線及想像力，接納所有植物都有其特色及貢獻，是綠屋頂的生命哲學。」

低碳永續的生活已是現代人必須學習的生活須知，而市政及工程相關因應也需與時俱進，北區區長李皇興、南區區長蕭琇華昨偕同37區公所人員參訪台南社大綠屋頂，由李武昌及多位綠屋頂志工導覽解說。

李皇興表示，區公所近年來持續辦理前瞻基礎建設辦公廳舍整建計畫，為提升專業養成，並特別參訪台南社大營造有成的綠屋頂，希望讓工程人員認識綠屋頂各種做法，有助於後續推動台南低碳城市示範計畫。

台南社大公園小組帶領人王複蓉表示，綠屋頂除了貢獻城市微氣候，減少空汙、降低都市熱島效應，也為了守護城市生態的多樣性。

台南社大主任林冠州指出，營造綠屋頂，也是為了呼應永續校園，設置綠電外，也希望善用屋頂空間營造綠意，可助校園空間降溫。

台南社大營造綠屋頂有成，南市各區公所今天前往觀摩。記者鄭惠仁／攝影
台南社大營造綠屋頂有成，南市各區公所今天前往觀摩。記者鄭惠仁／攝影
台南社大營造綠屋頂有成，南市各區公所今天前往觀摩。記者鄭惠仁／攝影
台南社大營造綠屋頂有成，南市各區公所今天前往觀摩。記者鄭惠仁／攝影

綠屋頂 台南 漏水

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