聽新聞
test
0:00 / 0:00
防制大型車事故！麻豆交流道口及工業區大執法攔超載
鑒於大型車與機車交通事故頻傳，為避免憾事再次發生，台南麻豆警分局持續針對大型車輛展開大執法，今天上午8至12時在麻豆區市道176線、171線等加強大型車違規取締，並配合交通警察大隊利用「活動地磅」加強大型車輛各項違規稽查，計取締超載3件，大型車輛未依規定申請路權取締3件。
警方指出，大型車輛轉彎時易出現「視線死角」，民眾騎乘機車也應謹記與大型車輛保持安全距離，另高齡者反應較慢，於過馬路或行走時，應與大型車輛保持10公尺以上距離，才能確保自身安全。
今天大執法除了加強取締超載、未依規定申請路權、轉彎未依規定等違規，也在攔查時檢視大型車輛行車視野輔助系統，依據道路交通管理處罰條例第 18-1 條規定，汽車所有人未裝設最高可開罰1萬8千元罰鍰。
麻豆警分局分局長許敏能表示，為防制大型車輛交通事故，採取不定時、不定點攔查取締，並持續與交通警察大隊配合利用活動式地磅，針對麻豆工業區、官田工業區等大型車輛經常出現路段，加強各項違規取締，防止憾事再度發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言