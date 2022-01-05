防制大型車事故！麻豆交流道口及工業區大執法攔超載

鑒於大型車與機車交通事故頻傳，為避免憾事再次發生，台南麻豆警分局持續針對大型車輛展開大執法，今天上午8至12時在麻豆區市道176線、171線等加強大型車違規取締，並配合交通警察大隊利用「活動地磅」加強大型車輛各項違規稽查，計取締超載3件，大型車輛未依規定申請路權取締3件。

警方指出，大型車輛轉彎時易出現「視線死角」，民眾騎乘機車也應謹記與大型車輛保持安全距離，另高齡者反應較慢，於過馬路或行走時，應與大型車輛保持10公尺以上距離，才能確保自身安全。

今天大執法除了加強取締超載、未依規定申請路權、轉彎未依規定等違規，也在攔查時檢視大型車輛行車視野輔助系統，依據道路交通管理處罰條例第 18-1 條規定，汽車所有人未裝設最高可開罰1萬8千元罰鍰。