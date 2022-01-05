快訊

影／臥龍古道離奇三死 王母控訴女兒遭誣告冤死

桃機5案匡列採檢結果出爐 同住家人、租屋室友皆陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防制大型車事故！麻豆交流道口及工業區大執法攔超載

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南麻豆警分局今天持續在麻豆工業區及麻豆交流道口針對大型車輛展開大執法。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局今天持續在麻豆工業區及麻豆交流道口針對大型車輛展開大執法。記者吳淑玲／翻攝

鑒於大型車與機車交通事故頻傳，為避免憾事再次發生，台南麻豆警分局持續針對大型車輛展開大執法，今天上午8至12時在麻豆區市道176線、171線等加強大型車違規取締，並配合交通警察大隊利用「活動地磅」加強大型車輛各項違規稽查，計取締超載3件，大型車輛未依規定申請路權取締3件。

警方指出，大型車輛轉彎時易出現「視線死角」，民眾騎乘機車也應謹記與大型車輛保持安全距離，另高齡者反應較慢，於過馬路或行走時，應與大型車輛保持10公尺以上距離，才能確保自身安全。

今天大執法除了加強取締超載、未依規定申請路權、轉彎未依規定等違規，也在攔查時檢視大型車輛行車視野輔助系統，依據道路交通管理處罰條例第 18-1 條規定，汽車所有人未裝設最高可開罰1萬8千元罰鍰。

麻豆警分局分局長許敏能表示，為防制大型車輛交通事故，採取不定時、不定點攔查取締，並持續與交通警察大隊配合利用活動式地磅，針對麻豆工業區、官田工業區等大型車輛經常出現路段，加強各項違規取締，防止憾事再度發生。

台南麻豆警分局今天持續在麻豆工業區及麻豆交流道口針對大型車輛展開大執法。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局今天持續在麻豆工業區及麻豆交流道口針對大型車輛展開大執法。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局今天持續在麻豆工業區及麻豆交流道口針對大型車輛展開大執法。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局今天持續在麻豆工業區及麻豆交流道口針對大型車輛展開大執法。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局今天持續在麻豆工業區及麻豆交流道口針對大型車輛展開大執法。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局今天持續在麻豆工業區及麻豆交流道口針對大型車輛展開大執法。記者吳淑玲／翻攝

警察 路權

延伸閱讀

2女雙載突重心不穩倒地 遭一旁曳引車輾過雙亡

台南安南區4大工業區交通衝擊 南警加強取締大型車違規

大型車強力執法 台南市去年大型車死亡事故減少18件

科技執法夜間空汙無所遁形 苗栗縣9月迄今告發3廠家

相關新聞

冷風中門口傳微弱哭聲 雲林1男嬰遭棄置育幼院

雲林縣某育幼院門口旁，昨天傍晚5時許發現一名遭棄置男嬰，身上僅有單薄外衣包裹，冷風中被放置在一件毛毯上瑟瑟發抖，院方檢查...

舊公賣局變打卡聖地！嘉義美術館優雅玩轉3棟古蹟 奪建築首獎

全台木造老屋密度第一的嘉義市，公、民營木建築蓬勃發展。拿下今年台灣建築獎首獎的嘉義市立美術館，便是古蹟重生的最佳範例。前身是公賣局，坐擁老派建築的低迴優雅，流露時尚俐落的現代感，成了嘉義最迷人的城市新風景。

催打疫苗發200元 雲林基層醫護：先前100元僅成長0.1%

中央宣布今天開始實施未施打第1劑或第2劑疫苗者，地方政府可發200元禮券或衛教品；不過雲林縣基層醫護人員透露，先前打疫苗...

防制大型車事故！麻豆交流道口及工業區大執法攔超載

鑒於大型車與機車交通事故頻傳，為避免憾事再次發生，台南麻豆警分局持續針對大型車輛展開大執法，今天上午8至12時在麻豆區市...

空氣都是甜的！台南延平社區「糖廍」啓動 揪團製糖趣

台南佳里區延平社區甘蔗進入盛產期，社區已開始採收甘蔗製作黑糖，這時節來到社區可聞到熬煮甘蔗汁翻炒黑糖的糖香味，延平社區歡...

變種病毒來襲八大高風險 台南查獲5人沒打滿疫苗

因應Omicron變種病毒來襲，中央規定從元旦起，接觸不特定人士或無法保持社交距離的從業人員，必須打滿兩劑疫苗，否則就要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。