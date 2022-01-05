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冷風中門口傳微弱哭聲 雲林1男嬰遭棄置育幼院
雲林縣某育幼院門口旁，昨天傍晚5時許發現一名遭棄置男嬰，身上僅有單薄外衣包裹，冷風中被放置在一件毛毯上瑟瑟發抖，院方檢查男嬰身體狀況，初步無異狀，隨即通報縣府社會處協處，今由社工帶男嬰至醫院做進一步檢查，警方同時查訪比對醫院新生兒資料，並調閱沿路監視器追查男嬰生父母。
育幼院人員說，昨天傍晚正準備接送院裡孩童返家，才一踏出門口，就聽見一旁傳出微弱哭聲，靠近一看發現竟是一名男嬰，由於天色漸暗，氣溫逐漸降低，男嬰身上只有幾件單薄保暖物，院方立刻把男嬰抱進室內檢查，身上沒有外傷，初步判斷健康狀況無虞。
院方目測這名男嬰約1個半月至2個月大，棄置現場沒有留下奶粉、尿布等其他物品；縣府社會處人員今天上午接送男嬰就醫檢查，之後會暫時安置在育幼院。
斗南警分局表示，男嬰身上無缺陷及外傷，看不出有家暴痕跡，但因現場未留任何字條或相關物品，警方正著手調閱育幼院沿途監視器，及比對周遭醫院近幾個月的新生兒出生資料，追查男嬰生父母去向。
社會處表示，男嬰目前已在醫院檢查身體狀況，警方積極協尋男嬰家人，也呼籲家屬早日出面帶回團聚，有經濟等困難者，社會處會啟動社會救助幫忙；另若經警方追查及認定遺棄事實，將依法送辦。
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