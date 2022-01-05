空氣都是甜的！台南延平社區「糖廍」啓動 揪團製糖趣

台南佳里區延平社區甘蔗進入盛產期，社區已開始採收甘蔗製作黑糖，這時節來到社區可聞到熬煮甘蔗汁翻炒黑糖的糖香味，延平社區歡迎民眾揪團體驗採甘蔗及炒黑糖的樂趣。

延平社區總幹事姚志峰表示，當地自二百多年前就種植大量甘蔗，荷蘭人引進製糖技術教導平埔族人製糖，並以糖廍發展製糖產業，因而有「台南糖鄉」之稱。

延平社區從社區營造到農村再生，重見200年前糖廍，有榨汁的石車、熬煮的孔明鼎等，成為社區蔗食農教育的基地。

每年12月到3月甘蔗採收，延平社區推出農村體驗小旅行，從到甘蔗田採收甘蔗、削甘蔗、熬煮甘蔗汁到翻炒黑糖，對外地遊客來說是一項新奇的體驗，帶給遊客滿滿的製糖知識與樂趣，讓遊程變成一場豐富的製糖產業食農教育。

姚志峰表示，民眾揪團10人就可參加體驗。相關訊息可搜尋FB「台南市佳里區延平社區發展協會」或電洽06-7237423詢問。

農業局運用農村總合發展計畫為延平社區手工黑糖、花生糖、芝麻糖、花生酥、芝麻糕及冬瓜露等產品進行包裝設計，以增加社區農產品賣相，提升產品附加價值，在誠品線上市集及農村好物網活動檔期都受到消費者大量訂購。

同時總合發展計畫規畫農遊5軸線，將鄰近農村社區串連規畫遊程，如市道172+175線、台84線、台3線、台19甲線及台17線等。延平社區屬於台17線軸帶，與北門、將軍及七股區農村串聯成海線遊程。