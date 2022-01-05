不甘門前小河垃圾滿布 嘉七旬翁搭竹筏撈垃圾

70歲嘉義縣六腳鄉農民張永琳坐擁40甲農地，種植稻米、硬質玉米等作物，年輕時在台北經營鐵工廠，約15年前因家中田地遭人丟棄廢棄物，毅然決然返家務農、守護家園，但他發現，幼時清澈的六腳大排，變得滿是廢棄物，開始徒手撿垃圾，每年幾乎清理近千噸，希望留住優美環境給後代。

張永琳家住六腳大排龍溝段旁，他說，以前3公尺深的龍溝清徹見底，兒時都會在裡面游泳、戲水，以前對面養殖戶還讓鴨鵝下去游泳、洗澡，鵝甚至會在河底下蛋，小朋友都會偷拿、煮來吃，但他多年前返鄉務農，竟發現這一切都不一樣了。

他說，六腳大排上飄滿保麗龍、寶特瓶等塑料廢棄物，一袋袋洋蔥飄經他家門前，甚至還有死傷的幼犢、雞鴨等，看到這殘破不堪的景象令人既生氣又無奈。

張永琳農閒時分，會乘坐竹筏，徒手蒐集漂浮在六腳大排上的垃圾，每年幾乎可以蒐集近千噸的垃圾，他也會把這些垃圾交給附近靠資源回收的長輩，讓他們多少可以補貼家用，近年因農務繁忙，只能先將垃圾集中。

「台灣人都病了」，張永琳說，大家想的都是要如何存錢蓋豪宅、安享晚年，「這些錢他們還沒用完就死了」，他說，自己4根柱子就能住一輩子，只希望留一個乾淨、優美的地方給子孫，每天生活就很快樂了。

縣府環保局長張根穆昨與縣議員姜梅紅、縣府秘書柯登雅等人到六腳大排會勘。張根穆說，河川清潔需要和水利處依排水狀況及上游垃圾來源等層面共商對策心。