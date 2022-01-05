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防堵非洲豬瘟 台南加強養豬場檢核

中央社 / 台南5日電

農曆春節將至，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局去年12月在台南郵局查獲來自泰國的包裹內有香腸，經檢驗非洲豬瘟呈陽性，台南市動保處加強各養豬場檢核，防堵疫情發生。

台南市動物防疫保護處今天發布新聞稿指出，自2018年中國大陸非洲豬瘟爆發以來，台灣成功守住，成為亞洲少數沒有非洲豬瘟的國家，但仍有民眾存僥倖心態，將含有非洲豬瘟病毒的豬肉產品寄到台灣，去年12月在台南郵局被查獲的包裹個案，顯示國際非洲豬瘟疫情的威脅仍嚴峻。

台南市政府農業局長李建裕表示，農曆春節將至，市民千萬不要從海外攜帶或網購香腸、臘肉等豬肉產品，避免成為非洲豬瘟防疫破口，台南市共有近600場養豬場，飼養約60萬頭豬隻，絕對不能掉以輕心。

李建裕表示，近日由動保處派員訪視各養豬場豬隻健康情形，並跨局處進行查核工作及防疫宣導，包括由環保局針對廚餘養豬場加強檢核，確保廚餘經充分加熱再使用，及衛生局會同相關單位針對販售東南亞食品商店查核肉品來源。

他說，養豬業者應自主落實人車門禁管制、場區定期清潔消毒，維護養豬場生物安全措施，豬隻若有任何異常死亡情形要馬上向動保處通報。

非洲豬瘟 台南 養豬場

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