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嘉義白水湖、壽島增設涼亭與廁所 方便遊客

中央社 / 嘉義縣5日電

東石鄉白水湖、壽島因電影取景暴紅，吸引不少遊客，但無處遮陽、如廁，立委蔡易餘前年邀相關單位會勘，在去年底完成臨時廁所、涼亭等設施，提供遊客便利旅遊環境。

電影「消失的情人節」在嘉義縣東石白水湖、壽島取景，帶動不少遊客到此地觀賞海景、夕陽及踏浪。

嘉義縣立法委員蔡易餘前年10月邀集雲嘉南濱海國家風景區管理處、水利署第五河川局以及嘉義縣政府前往會勘，決議設置臨時廁所、涼亭等，提供安全便利旅遊環境。

蔡易餘服務處今天告訴中央社記者，兩處水文觀測站（涼亭）以及臨時廁所去年底已搭建完成，在農曆過年前就能啟用，方便來此遊玩的旅客。

另外，滿潮時壽島沙灘會被海水淹沒、白水湖部分道路也會淹水，海巡署則會視情況加派人力巡邏，維護遊客安全。

嘉義縣政府文化觀光局表示，旅客到白水湖、壽島觀夕陽前，可順道遊布袋觀光漁市、高跟鞋教堂、洲南鹽場與東石漁人碼頭；或多停留幾天，騎腳踏車沿著朴子溪自行車道，遊蔗埕文化園區、故宮南院、用九柑仔店、鰲鼓溼地公園等景點。

嘉義 蔡易餘

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