催打疫苗發200元 雲林基層醫護：先前100元僅成長0.1%

中央宣布今天開始實施未施打第1劑或第2劑疫苗者，地方政府可發200元禮券或衛教品；不過雲林縣基層醫護人員透露，先前打疫苗發100元鼓勵金的方式，施打率僅成長約0.1%，原因可能是民眾對目前疫情鬆懈，即便加碼恐怕效果也不大。

據統計，雲林縣COVID-19疫苗全人口第1劑施打率76.60％，第2劑施打率65％；政府祭出「打疫苗發鼓勵金」從原本100元調高為200元或等值禮品，鼓勵還未接種第1劑、第2劑盡快施打疫苗。

衛生局表示，鼓勵金由106家合約醫療院所，評估自所催打率並提出申請，目前多數院所施打率達8成，催打率約2成，衛生局依此配發等值禮品予各院所，實報實支。

衛生局指出，民眾可在中央流行疫情指揮中心網站「疫苗地圖」，或雲林縣衛生局官網查詢各院所聯絡方式，可先詢問疫苗種類後再預約前往接種。

各衛生所也會到「預防接種系統」找到個案資料，透過戶政取得聯繫方式，撥打電話請尚未施打者到合約醫療院所接種；另接種第2劑滿5個月者，可自行向合約醫療院所預約施打第3劑。