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廢棄床板掉出19件金飾 台南清潔隊員不心動歸還失主

中央社 / 台南5日電

台南市政府環保局善化區清潔隊員昨天進行廢棄家具破碎作業時，床板抽屜竟掉出金飾袋和金飾盒，內裝18只金戒指及1條金項鍊，緊急通報，讓失主喜出望外。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，環保局善化區清潔隊昨天下午進行廢棄家具分類破碎作業，隊員蘇中正突然瞄到待處理床板上有金飾袋及金飾盒，打開一看，竟有18只金戒指及1條金項鍊，粗估市價約新台幣20萬元。

善化區清潔隊長鄭至哲表示，掉出金飾的舊床板，昨天被載運到區隊進行分類回收及破碎等，在分類過程中床板中間抽屜掉出金飾盒及金飾袋，蘇中正原以為是空的，沒想到拿在手裡有點重量，打開發現裡面有金飾，趕緊通報及報警，也很快找到失主。

蘇中正說，他在清潔隊10多年來，多次聽到其他區隊清運或處理廢棄家具時發現金飾等物品，未料這次輪到自己當過路財神，且很快就找到失主，這種行善的感覺很好，也希望民眾汰換家具時仔細檢查。

失主 台南

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